聯合報社論／急診風暴引爆健保炸彈，賴政府頭還埋沙堆

為解決急診壅塞，衛福部3日宣布加發夜班津貼，但有護理師質疑亡羊補牢。 圖／聯合報系資料照片 年後急診人潮大爆發，衛福部雖不斷對醫護端出利多，仍難紓解。這次起因雖是護理荒，更深層的病灶來自搖搖欲墜的健保體質，包括不敢面對的費率調整及長期不合理的給付，全民被迫吞下政府只想討好、怯於改革的苦果。

急診壅塞已久，但衛福部從未正視問題。今年春節過後，急診幾近癱瘓，衛福部先推稱是長假、疫情與天冷等因素所致，還呼籲民眾不要動輒跑大醫院，把責任一路往外推，卻始終迴避護理人力不足的事實。直到護理師上網爆料，有成大醫急症病患因南部醫院加護病房全滿，竟被迫後送至百餘公里外的成大醫院斗六分院，終告不治。至此，才讓政院緊急召集相關部會應變，中樞神經根本麻痺。

護理人員為何會棄守第一線戰場，待遇少、工作操是主因。新冠疫情期間，蔡政府靠著「血汗醫護」負重前行，享受著「歲月靜好」。官員只想坐擁「防疫模範生光環」，卻不給醫護應有的回饋。衛福部後來雖宣布發給疫情津貼及補助，但事後醫護屢遭刁難，有些津貼甚至未到位，導致疫後又一波離職潮。

長期以來，衛福部對護理加薪一再推託因循。去年七月，政院同意辦理「護理人力政策整備中長程計畫」，衛福部卻僅針對一般急性病床發放夜班津貼，但亦不過四○○元至六五○元之譜。護理界警告，差別待遇勢必引發日夜班護理師的隔閡，且更不該排除急診、加護病房等護理師；但衛福部仍執意為之。

上路後，果然未能發揮止損效果。加上受限「護病比」規定，醫院於是大舉關閉加護及急重症病床，導致急診病人無法後送。儘管衛福部近日緊急宣布將全面加發津貼，但為時已晚，護理師出走潮可說是衛福部一手促成。

至於醫院因護理荒關閉加護及急重症病床，說穿了，也僅是順勢而為。台大醫院院長吳明賢就感歎，健保給付未著重困難科別，反集中在較輕鬆的項目，導致醫師傾向從事自費比率高的科別。根據健保給付，急診觀察床一天病房費加上護理費點數僅約九百點，給付尚不及九百元，都遠低於美食街與停車場收益。

在健保資源長期錯置下，加護及急重症病床，早被醫院視為「賠錢貨」。醫院在現行健保總額的框架下，根本難以運作，紛紛將醫療比重挪至給付較高的門診或自費項目，其實已違反健保「避免因病而貧、因貧而病」的開辦初衷，但孰令致之？

面對急診常態性壅塞，衛福部向來只會呼籲民眾落實分級醫療，作法卻只是調高大醫院的重症給付標準，從未善盡宣導或教育之責，提供民眾如何分流的就醫指引，可謂完全失職。

這波急診風暴，其實只是表象，折射出的正是百病叢生的健保制度。甫慶祝「三十而立」的健保，如今，已被送入加護病房。長期追蹤健保財務的台北政經學院基金會董事長黃煌雄沉痛指出，健保改革已進入「深水區」，學者則建議應朝費率調整、改善支付制度、加速新藥新科技納保等方面改革。

但這些解方，都是老調重彈，醫師出身的賴總統會不明白嗎？關鍵是，為了怕得罪民眾，政府不敢碰健保費率。賴總統選前拋出「健保點值一點一元」的政見，但衛福部長邱泰源一就任，即聲稱「健保費兩年不調整」。事實上，如有完整配套，民眾未必抗拒健保費率調整，但政府從不進行社會溝通，只能在現有總額下挖東牆補西牆，才導致左支右絀，最後是全民受害。

急診風暴已點燃健保炸彈，賴政府還要繼續把頭埋在沙堆裡嗎？