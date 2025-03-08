​經濟日報社論／扭轉少子化 須加強政策力道

勞動部在婦女節前夕為婦女送上禮物，宣布將修正「就業保險法」。聯合報系資料照

勞動部在婦女節前夕為婦女送上禮物，宣布將修正「就業保險法」，讓領滿育嬰留職停薪津貼（六個月）的父母親，可各自多領一個月的津貼，以提高男性參與育嬰意願，估計每年會有2.1萬人受惠。依目前規定，育嬰留職停薪最多可以申請兩年，前六個月可請領八成投保薪資的津貼。本次延長一個月津貼，被婦幼團體認為相當有限，效果極為微弱。

無論是對生育提供直接補貼，抑或對育嬰、育兒提供各種津貼或相關優惠，都是在提高民眾生兒育女的誘因，以提高生育率，打造一個健全的人口和社會結構。但可能由於所費不貲，效果又難立竿見影，所以常淪為社會政策的末端，很難見到具有魄力的作為，乃至於各國扭轉少子化的政策都難收顯著效果，包括台灣。

觀察21個富裕經濟體，過去十年左右的婦女生育率，只有三個（匈牙利、波蘭和德國）是上升的，其他18個都下降，包括台灣、韓國、日本、中國、美國、英國、法國等。值得特別注意的是匈牙利，它的婦女生育率從1.34顯著上升了0.25、到1.59，德國和波蘭分別上升了0.17和0.10。匈牙利的鼓勵政策包括生育四個兒女的家庭可以終身免所得稅、提供多子女家庭最多約1,000萬元新台幣的購屋補助、育嬰假至多可請三年，前二年有七成薪資的育嬰津貼。這樣的協助相當顯著，也難怪效果極為明顯。

同為新興經濟體的波蘭，2019年的新政策效果也相當明顯，原因是除了帶薪育嬰假有五個月（可延長至一年、折數減為六成）以外，大量提供公托設施，最重要的是每位嬰兒每月補貼500波幣（約新台幣4,300元），直到18歲為止，人數和家庭收入都沒有限制。這種補貼也相當顯著，所以效果明顯。德國的育嬰假父母都可以請到三年，但父母兩人都可請領育兒津貼至多14個月，金額在300-1,800歐元之間；也可以選擇金額減半但期間加倍。1歲以上嬰兒由法律保障有托兒所的席位。另外，有小孩的家庭可領「兒童金」，每月200多歐元，直到小孩18歲。

當然，提供生養育補貼的能力，和一個經濟體的稅收可能有關。上述德國是老牌先進國家，課稅原來就比較重，個人所得稅率落在14-47.5%；但波蘭和匈牙利兩個新興工業化國家，一般個人所得稅只在15%和12%，並非高稅率國家，會有如此大手筆的生養補貼，顯示其政府的決心和魄力，值得我們急起直追。

此外，經常有人會說，生育和養育補貼不是最重要的，最重要的是社會必須營造一個對生兒育女友善的環境。這種說法固然沒錯，但政府提供現金補貼的協助，應是最重要的內涵，它直接顯示國家對此事的重視程度，而且不妨礙進一步提供其他各種優惠和環境，只是其他的配套和優惠對相關家庭不一定享用得到，或效果對每個家庭並不相同，不像現金補貼每個家庭和小孩都可以拿到，自由選擇如何花用，創造的效用最高。

其他歐美國家，生兒育女的補貼也都超越台灣很多，雖然這段期間生育率沒有提高，但都維持一個相當的水準，如美國1.64、英國1.56、丹麥1.55、荷蘭1.55、芬蘭1.41、加拿大1.40，不像我國和韓國的0.87和0.78，讓人怵目驚心，但政府卻慢條斯理，治生死大事卻有如「烹小鮮」，根本解決不了問題。

這幾年，政府的稅收都有大幅盈餘，顯示國家的資源能力已經提升；既然少子化被視為「國安危機」，就該慎重其事地處理，編列更多預算提供生兒育女更大的協助，甚至以「特別預算」方式提出「鼓勵生育基金」來逐年使用，相信也能獲得朝野支持。慶祝婦女節，請送給婦女和社會更好、更有用的禮物。