聯合報社論／大罷免焦慮，衝擊藍綠大內鬥

全台掀起立委大罷免潮。圖／聯合報系資料照

中選會宣布卅二個罷免藍委案通過第一階段連署，罷免綠委案則全部掛零，讓藍營基層炸鍋。戰鬥藍趙少康忍不住痛批中央，如果要罷的綠委一個都沒過，「會被民進黨笑死，什麼以戰制戰，等著挨打吧！」國民黨主席朱立倫則擔下責任，稱「責任在我，不必責怪青年黨工」。

「以戰制戰」口號，是朱立倫喊出來的；但連第一階段這麼低的連署門檻都達不到，當然讓基層失望。黨中央的解釋是，綠營罷團去年十月就違法偷跑，國民黨二月一日才啟動，時間倉促難免有錯，現正全力衝刺補件。國民黨也質疑，中選會對藍營的連署「從嚴審查」，導致失敗率較高。

但中選會審核從嚴原在意料之中，民進黨政府的雙標打壓，也不是始自今日。說穿了，國民黨其實是草草以對，才會頻頻出現「死亡連署」，乃至「領銜者落跑」的荒謬現象。更糟的是，藍營政治人物各思己利，盤計自己領銜推動罷免，能否換得未來成為罷後補選的提名人，因而多持被動觀望態度。如此自私自利的心態，加上黨中央未積極協調謀劃，連署書豈可能從天而降？就此看來，朱立倫確難辭其咎。

朱立倫的消極，將直接衝擊國民黨八、九月主席改選的選情。多名表現亮眼的藍委遭綠鎖定罷免，卻得不到中央奧援，只能奮力自救。為此，黨團計畫推出「反廢死公投」綁罷免，結合社會反廢死氛圍，帶動藍營反罷免氣勢。此一策略目的之一，也在催促黨中央勇於應戰；朱立倫要保位，就不能再消極擺爛。目前藍營已出現對黨中央不滿的聲音，主張「以盧代朱」的聲浪越來越高，也有人希望趙少康出馬，都讓朱立倫壓力倍增。

國民黨內一團亂，民進黨內也在派系惡鬥，始作俑者正是發動大罷免的總召柯建銘。老柯受訪時，直批綠委王世堅「對黨不忠」，又稱綠委王定宇在國防委員會「唱和徐巧芯」投贊成票，質疑他們對黨不忠。王世堅為此在中常會「告御狀」，雙王都質疑柯建銘認知作戰出問題，應去做「精神鑑定」。

柯建銘和「雙王」的矛盾其來有自。王世堅原本就反對大罷免，藍營也因此未發動罷免他。王世堅並爆料，柯建銘在召委選舉時，喝斥英系立委陳冠廷三字經，引發英系立委抗議。但個人之間的矛盾，演變成對黨忠誠的指控，顯然已經太過火了。黨團內訌鬧到中常會，逼得賴清德下封口令，說誤會已釐清，不要繼續傳遞錯誤訊息。賴清德希望止住民進黨紛爭，還意在言外說：「請黨團幹部繼續領導黨團在立法院內捍衛台灣。」

賴清德的裁示，點出幾層意義：其一，賴清德雖未如柯建銘所稱的「大登場」為大罷免造勢，但他對柯建銘幾次挑起派系衝突都裝作視而不見，顯示他挺大罷免是確定的立場；其二，柯建銘幾度矛頭對準英系或親英系綠委，將個人情緒上升為派系矛盾，已形成民進黨內的衝突破口；其三，為了壓住英系反彈，賴清德還特別請高雄市長陳其邁坐鎮中常會，避免內訌擴大。賴清德壓不壓得住柯建銘這尊自走砲，黨內也頗懷疑。

柯建銘打擊黨內同志的手法，其實已和他抨擊藍白不相上下，都拿「忠誠」當成攻擊武器，直如「台版麥卡錫」。只要稍不如其意，就是對國不忠、對黨不忠，專橫霸道無人能及。柯建銘一手打亂朝野協商，一手揮刀伸向綠委，賴清德卻對他一味縱容，難道不怕埋下國政大亂的危機？如今不僅綠營懷疑老柯「怪怪的」，國人也覺得民進黨「怪怪的」，這場亂局要怎麼收場？