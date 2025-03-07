經濟日報社論／積極面對產業國際化挑戰

台灣半導體產業長期以來憑藉卓越技術與完整供應鏈。路透

全球市場競爭日趨激烈，科技產業已超越單一國家框架，建立在跨國供應鏈與全球人才流動基礎上。在這股大趨勢下，台灣企業不僅要適應，更應積極擁抱國際化，才能在全球科技產業中保持領先。

台積電（2330）決定在美國進行更大規模投資，正是台灣深化全球影響力、強化國際競爭力的關鍵契機。這不僅創造了產業新機遇，也推動台灣與美國跨領域技術合作與人才交流，進一步形成嶄新「腦力循環」（brain circulation）可能性，提升台灣在全球市場的競爭力。

台灣半導體產業長期以來憑藉卓越技術與完整供應鏈，在全球科技產業中占據關鍵地位。然而，面對應用多元、產業變革、供應鏈重組及地緣政治挑戰，台灣產業若要持續保持競爭優勢，全面國際化發展已成必然趨勢。

台積電此次在美國的投資，不僅是市場擴張策略，更展現台灣企業積極參與全球科技發展，強化國際影響力的決心。在這個國際化進程中，台灣本土人才將有更多機會進入世界級企業競爭環境，學習更深層技術、管理模式與建立跨文化協作能力，而這些經驗都將成為台灣下一階段產業升級的重要動能。

部分人士擔憂台積電赴美發展會導致台灣人才流失，特別是資深工程師與高階管理人才外派後可能選擇留在美國，甚至轉職至當地科技企業。但從長遠角度來看，這其實是台灣產業升級與全球化的重要一步。

當這些專業人才在美國累積國際經驗，學習全球頂尖企業運作模式與前沿技術，最終將以多種方式回流台灣。不論是回國發展、創業投資，或是促成台美科技深入合作，都能為台灣產業帶來新的契機。

歷史上，許多科技強國都曾經歷類似的發展過程。印度與以色列科技業崛起便是受惠於美國印度裔及猶太裔人才回流與技術轉移。中國與南韓的科技產業同樣透過海外人才經驗累積與國際合作，成功建立起強大產業生態體系。

台灣在1985-1995期間之所以成就國際級資通訊與半導體產業，相關研究顯示：與當時自美高階技術與管理人才返台有關鍵因果關係，以台積電為例，劉德音、魏哲家、蔣尚義、林本堅、蔡力行等，都是典型成功案例。

如今，台灣正處於新的產業轉型關鍵時刻，台積電全球布局可能促進台美之間第二次腦力循環，使台灣本土所培養優秀人才得以在更廣闊的國際舞台上歷練並發揮影響力，當這些經驗流回台灣，必可推動台灣產業再次升級。

企業積極國際化的同時，學術界與研究機構也應主動參與全球技術合作，進一步提升創新實力。頂尖大學與工業技術研究院等研發機構，應與美國科技學術單位、國家實驗室及優秀企業建立緊密合作，共同推動半導體、新材料、人工智慧、量子運算、生醫科技等前沿技術研發。透過聯合實驗室、技術共享計畫與跨國學研合作，台灣不僅能掌握全球最新科技發展趨勢，也能強化本土研究能量，確保在全球科技產業中的競爭地位。

這種學術與產業並行的國際化發展模式，將有助於企業提升技術水準，確保台灣長期保持科技創新的優勢。

面對國際化趨勢，企業與政府應積極思考如何善用這股浪潮，打造更具吸引力的環境，鼓勵國際經驗豐富人才回流。這可透過提升產業薪資與職涯發展機會、促進國際人才交流、深化台灣企業與全球科技巨頭合作關係來實現。

未來，台灣產業應以積極正面的態度擁抱國際化，不僅透過企業全球布局來提升市場競爭力，更要促進人才與技術國際循環，使台灣與世界無縫接軌。

台積電的全球擴張，不僅是企業成長契機，更是台灣產業向國際邁進的重要一步。與其擔憂人才外流，我們可以更開放視野來看待這股趨勢，並思考如何將其轉化為產業升級與技術創新的動力。