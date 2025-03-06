經濟日報社論／從美烏關係惡化 省思台積投資案

台積電赴美擴大投資。（路透） 美國總統川普於2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基在媒體面前爆發激烈爭執，既未簽署礦產協議，美烏關係還急轉直下，三天後，台積電董事長魏哲家宣布千億美元投資計畫，受到川普高度讚揚。兩件看似不相干的事件，讓我們更加理解美國政府的國家外交與經貿策略思維。

美烏衝突表面看起來是外交、軍事議題，但其背後凸顯出當前美國政府的整體國家策略思維。首先，川普政府亟欲透過外交途徑促使俄烏盡早停戰；真正的關鍵是因為這場戰爭已經消耗美國過多的資源，美國國內對於是否持續負擔龐大的軍費支援，早就意見分歧；甚至可以說是民主黨政府輸掉美國總統大選的原因之一。

由此可見，對當今川普政府而言，在其國家整體策略思考中，經濟上的考量勢必優先於外交、軍事。這就是為什麼川普總是著重在烏克蘭是否簽署礦產協議，對於過去美國投入的大量軍事援助，川普政府希望烏克蘭以礦產資源的收益來償還。雙方在2月28日於白宮會談後的共同記者會，原即是為了簽署美烏礦產協議，並預計成立聯合重建投資基金。

所以我們可以看到，美國政府一方面希望盡早結束俄烏戰爭，如此可以避免對烏的軍事援助支出繼續擴大；另一方面開始規劃對烏克蘭進行重建，而美國則可望在烏克蘭重建的過程中受惠，使過去的軍事援助支出得以回收。

當國內各界針對美烏關係惡化一事開始討論是否為「今天的烏克蘭，明天的台灣」，倒不如從中思考面對美國的外交、軍事與經貿政策，台灣應如何構思整體的國家安全策略。除了長期被討論的外交、軍事安全外，更應思考常被低估甚至忽略的經濟安全，以應對美國最終的經貿策略目標。

雖然川普已經是第二次出任美國總統，但他仍不改其商人本色，即便是外交、軍事等議題，最終都會回到以美國經貿利益為優先。不但如此，在川普2.0的時代，因沒有下一任期的壓力，估計川普可望將其交易性外交（Transactional Diplomacy）模式發揮得淋漓盡致。台灣上從國安單位、下至經貿相關部會，是否已經準備好與川普政府進行從國安到經貿等交易的對弈或談判？我國政府是否已真正掌握川普政府對台灣的策略企圖？

回到川普政府對烏克蘭的態度與策略思維，我們可以發現，川普總統沒有那麼難以理解。按照他商人的思維，所要的無非就是讓美國國家的收益最大化，包括減少支出、增加收入或投資。

所以當我們再以此來檢視川普對台海緊張關係的保留態度，乃至於揚言要對台灣半導體課徵高額關稅等經貿措施時，就不難發現他真正的目標，仍在於擴大美國的經貿收益。一方面要求台灣為自身國家安全付費，減輕美國的防衛協助支出；另一方面則藉關稅措施逼使台灣業者增加美國境內投資，擴大美國的就業。

以這個角度來觀察，台積電宣布在美國增加1,000億美元投資，應該是政府當局和台積電，經過深度討論，做成的決定，以當前的局面來看，應該是有掌握到川普的思維，投其所好。

未來對台灣政府而言，面對態度、策略清晰的美國政府，當雙方在對話、協商時，我國同樣應有符合台灣整體國家利益的國家安全及經濟安全策略，以謀求台灣利益的最大化。這不但需要政府跨部會間的共同協作，更需要集結不分黨派，熟知美國、尤其是川普政府運作思維的產官學研專家，一起貢獻心力，以有效管控在此變局中的風險，甚至進而掌握可能的經貿發展機會。