經濟日報社論／台積擴大投資美國 政府應有所作為

台積電。 路透

台積電（2330）董事長魏哲家宣布將在美國追加投資1,000億美元，這項重大決策對台積電本身、台灣以及全球半導體產業都將產生深遠影響。

台積電計畫在亞利桑那州新建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠以及一座研發中心。從好的一面來看，這不僅有助於台積電拓展全球布局，降低地緣政治風險，還能貼近美國客戶，更重要的是減輕川普的關稅壓力。

美國政府近年來大力推動「晶片法案」，試圖透過提供補助與政策支持，重振美國本土半導體製造。但與台灣相比，美國建造晶圓廠的時間與成本均高出一倍，例如美國建置晶圓廠需要38個月，而台灣僅需20個月。此外美國的建設成本也高於台灣約兩倍，這使得半導體企業在美國投資的成本效益大打折扣。

迫於川普壓力下的布局，明顯地會有成本增加與利潤降低的後果。除了建廠成本遠高於台灣，可能減低台積電的利潤率；還有美國的勞動力、原材料和營運成本較高，可能導致整體生產成本上升。在美國設廠也需要適應不同的法律、文化和市場環境，更增加管理的難度。

美國希望重建半導體製造業，但現實挑戰卻是嚴重的人才短缺。台積電在亞利桑那州的設廠進度受到阻礙，關鍵原因之一正是難以找到足夠的合格工程師。台積電原本派遣超過1,000名台灣工程師至美國協助設廠，但隨著合約即將到期，許多人計畫返回台灣。此外美國的企業文化與台灣管理方式差異巨大，甚至引發台灣工程師獨厚問題，導致台積電在美遭遇歧視訴訟，加劇美國當地人才融入困難。

對台灣來說，台積電作為台灣半導體產業的龍頭企業，其赴美投資引發「去台化」的擔憂。雖然台積電高層強調，公司的核心研發和高階製造仍將留在台灣，短期內不會改變。但川普政府虎視眈眈，看其對烏克蘭的冷酷無情，未來不把台積電榨乾絕不會干休。因此政府應速訂法律，明確禁止台積電高階技術的外流，也讓台積電有個靠山。

更重要的後果是會削弱「矽盾」效應，「矽盾」指的是台灣在全球半導體產業中的關鍵地位，這被視為一種戰略防護，因為若台灣半導體供應中斷，全球科技產業將受到嚴重影響。但台積電在美國大規模投資設廠，可能分散台灣在半導體製造的集中度，降低「矽盾」效應，進而影響台灣的戰略地位。

還好儘管美國希望減少對台灣的依賴，但實際情況顯示，即便到2030年，台積電在美國的產能仍僅占其全球產能的十分之一左右。更重要的是，半導體的生產鏈極為複雜，即便在美國設廠，仍需仰賴台灣的封裝與測試能力。因此無論美國如何推動半導體自給自足，短期內仍無法擺脫對台積電的依賴。

對全球半導體產業未來，台積電的擴張計畫將提升美國本土的半導體生產能力，減少對亞洲供應鏈的依賴，增強供應鏈的多元性。但當產業供應鏈因人為改變，不是以最有效率的方式來運作時，產品成本的提高無可避免，也將導致全球的通貨膨脹，不過這當然不是川普考慮的重點。這也可能引發其他半導體企業重新評估其全球布局，進一步推動產業重組。

台積電的全球擴張戰略雖然帶來更多市場機會，但也伴隨著成本上升、供應鏈壓力與政治風險。面對這樣的局勢，台灣應該保持技術領先優勢，同時尋求市場多元化，以確保自身的長期競爭力。

台積電作為台灣半導體產業的核心企業，其每一步決策都影響著全球供應鏈的變化。如何在美中科技戰、美國政策壓力與全球市場競爭中找到平衡，將是台積電未來十年最大的挑戰。而台灣，作為全球半導體產業的關鍵國家，必須採取靈活策略，保護台積電，以確保台灣的國家安全。