聯合報社論／五小黨挺覆議和大罷免，忘記泡沫化教訓？

公督盟執行長張宏林（右起）、時代力量主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵、社會民主黨黨召集人徐雍與台灣基進黨主席王興煥等人，上午在立法院群賢樓外舉行「人民不是籌碼，別再癱瘓國家：同意覆議是補救總預算唯一的路」記者會。 記者黃義書／攝影 行政院對總預算案提出覆議，時力、基進、社民等五個小黨聯合舉行記者會聲援，並批藍白兩黨此次審預算「非常離譜」、「自我作踐」、「對人民戒嚴」，態度甚至比民進黨強烈。五小黨不監督執政黨，反倒監督起在野黨來，真是奇怪的「自我附庸化」。意外作用之一是，基進黨高雄市黨部執行長楊佩樺因不滿黨中央與時力結盟，二日宣布退黨。

行政院覆議必敗，主要目的是為大罷免添柴火；而五小黨不僅挺覆議，也挺大罷免。時力主席王婉諭表示，將投入資源支持罷免；基進黨也宣布全黨投入，協助罷免宣傳和連署。小民參政歐巴桑聯盟則在被質疑對大罷免消極後，呼籲民眾在罷免行動中展現力量；至於綠黨、社民黨，早就投入罷免連署第一線。

五小黨聲援民進黨，甚至呼喚大罷免的態度，其實不令人意外。社民黨前主席范雲早成為民進黨不分區立委，台北市議員苗博雅也與民進黨水乳交融。基進黨、綠黨過去代表人物是前立委陳柏惟、桃園前議員王浩宇，政治立場也眾所周知。至於時代力量，在黃國昌等「政黨自主派」離開後，極少再監督執政黨，反而更與民進黨同聲氣。

然而，不斷「向民進黨靠攏」的結果，並未給五小黨帶來更大生存空間。去年立委選舉，曾是立法院第三大黨的時力全軍覆沒，政黨得票率只剩上屆三成，掉到二・五七%。小歐聯盟、綠黨、基進黨也都一席未得，政黨得票率都不到一%。「黨主席落跑」的社民黨，甚至不敢推出不分區名單。五小黨加總僅獲五%的政黨票，全淪為「泡沫政黨」。

反觀第二次參與立委選舉的民眾黨，卻獲得超過二成的政黨選票、八席不分區立委，成為第三大政黨。究其原因，除了民眾黨前主席柯文哲參選總統的明星效應外，主要是民眾黨堅持政黨主體性，成功收割「討厭藍綠」的選票。這也意味，比起「小綠」，選民更期待的是能制衡藍綠、且積極監督執政者的在野黨，而不是執政黨的啦啦隊。

五小黨無法體認在野黨的監督職責，也錯判民進黨對待小綠手法。五小黨此時挺綠，不外乎希望得到民進黨垂青，分得一點執政的殘羹剩餚。甚至期待在藍委遭罷後，空出的選區能得到民進黨禮讓，使其從泡沫政黨脫身。畢竟，過去民進黨有提名社民黨主席范雲為不分區、區域立委禮讓時力及基進黨等的先例。

說穿了，民進黨的禮讓作法，並非真要為小綠留下自主生存空間，而是希望小綠分進合擊或成為側翼，為大綠效命。黃國昌與民進黨決裂，就是因為他在時力立委任內揭弊不分藍綠，而得罪當道。反觀林昶佐、陳柏惟、范雲等人對民進黨唯命是從，甚至「比民進黨更民進黨」者，才能被民進黨視為「自己人」。事實上，以民進黨的狀況，自己人連位子都不夠分，怎麼可能禮讓他黨？

因此，五小黨力挺民進黨，其實是自掘墳墓，亦未從自己的「泡沫化」得到教訓。在民進黨而言，當然樂見「小綠」為其驅使，當「在野陣營」內的打手；但對綠營支持者而言，既然有大綠，何必支持小綠？對中間選民來說，要的是有自主性的政黨，而非綠營側翼。甘為民進黨側翼的結果，除了讓自己失去所剩無幾的公信力與支持，更可能被用後即棄。

五小黨其實都已被選票否定，如果要重新獲得選民支持，應該思考的是如何監督執政掌權者。否則，不但無法擺脫泡沫化命運，最後也只是徒留「民進黨側翼」、「執政護航者」之譏。