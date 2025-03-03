聯合報社論／澤倫斯基在白宮受辱，賴清德有何感想？

美國總統川普（中）、副總統范斯（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮的直播場合公開吵翻。 路透 烏克蘭總統澤倫斯基原訂與美國總統川普簽署礦產協議，不料兩人會晤時爆發口角，美副總統范斯更譴責他不知感恩。最後礦產協議沒簽成，澤倫斯基在不歡而散下被請出白宮。這前所未見的一幕，震驚全球。澤倫斯基次日態度放軟，稱烏國已準備好簽署礦產協議，也「理解」華府正尋求和俄總統普亭對話。但川普不吃這套，要求澤倫斯基必須公開道歉。

「川澤會」在媒體面前演出爆吵口角，難聽的話都脫口而出，主要原因是范斯從旁插嘴煽風，一下子讓雙方火氣都上來。根據美媒的評論，范斯發言違反了白宮的傳統外交禮節，他不該在川普沒請他發言時自行插嘴。但親烏美國議員揣測，這可能是白宮精心安排的「橋段」，目的要誘使澤倫斯基失控，因為川普需要一個「烏克蘭拒絕和談」的藉口，澤倫斯基卻上鉤了。

持平而論，面對川普盛氣凌人的調停姿態，澤倫斯基為自己的國家據理力爭，至少保持了基本的顏面和尊嚴。然而，從烏國駐美大使瑪卡羅娃當場掩面皺眉的神情看，澤倫斯基的演出恐怕是一場外交災難，他失去「不卑不亢」原則，也可能失去美國人對他的同情與支持。說到底，現實是很殘酷的：如果美國不再繼續交付武器和金援，澤倫斯基這場戰爭便打不下去，烏克蘭可能還會因俄方片面進攻而失去更多領土。

澤倫斯基的錯誤在於，他認為自己在打一場「正義的戰爭」，三年來他因此擁有西方國家的源源支持，因此如今不應屈辱地被迫草草收場。重點在，過去三年的戰爭，烏克蘭並非憑自己的實力在抗俄，而是高度仰賴外國援助才能支撐下來，其中最重要的支柱就是美國。如今美國總統換人，「正義」的定義正在改寫，川普不想再打「笨蛋總統」的戰爭，他一旦下令停止援烏，澤淪斯基再高傲也無以為繼。

表面上，烏克蘭仍擁有歐洲國家的支持，「川澤會」破裂後，不少歐洲國家忙著表態挺澤倫斯基。說穿了，這些支持只是「外交表態」，多為口惠。試想，烏克蘭想加入歐盟和北約，一直受到多國阻撓，有誰真在乎烏克蘭人的屈辱和苦難？英國雖稱願意派兵赴烏，這基本上只是扮演「維和」角色，無法協助作戰。即使如此，都使形勢變得複雜，因此遭到俄羅斯悍拒。

「川澤會」的不歡而散，顯示澤倫斯基不願吞下這個「屈辱終戰」的苦果。問題是，現實形勢已不站在他這邊，他所能做的，就是爭取在談判過程中將國家和人民的損害降到最低。對台灣而言，澤倫斯基在白宮受辱，至少有三點教訓值得我們記取：第一、自己要掌握好國家的主權和利益，切勿輕易將國家命運寄託在他人身上；第二、當「正義」的定義說變就變，國際間沒有絕對忠誠的盟友；第三，世界上沒有「免費的戰爭」，任何企圖撩撥衝突的行徑都應三思；戰爭一旦開打就停不下來，再多的啦啦隊或金援，都會變成日後壓垮自己的包袱。

人們好奇的是，當賴清德總統看到澤倫斯基今天的處境，會作何感想？那些曾高呼「今日烏克蘭、明日台灣」的人，想像中的對手無非就是把「俄羅斯」置換為「中共」；但他們可曾想過被「美國」出賣的景象？所不同的是，澤倫斯基雖遭川普貶抑羞辱，但他至少還有歐洲盟邦可相濡以沫；但人單勢孤的台灣，一味押賭美國的結果，一旦成為棄子，我們最後的盟友在哪裡？想到這裡，賴清德該走的只有一條路：積極追求兩岸和平，避免台灣陷入深淵！