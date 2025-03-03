經濟日報社論／AI全球競爭與台灣的策略

AI示意圖。 路透

隨著人工智慧（AI）技術的迅速崛起，全球科技局面正經歷前所未有的改變。在這場以AI為核心的國際競逐中，美中兩強的對抗成為全球矚目的焦點。特別是中國新創公司DeepSeek的橫空出世，以極低的成本打造出可媲美美國頂尖AI大模型的產品，不僅動搖了美國在AI領域的技術霸權，也對全球AI市場投下了震撼彈。在這場競賽中，台灣作為全球半導體與科技硬體製造的重要角色，應如何在AI全球競逐中找到自身定位、提升軟實力，並透過國際合作維持競爭優勢，成為迫切需要思考的課題。

DeepSeek的成功在於其以僅為美國同類模型二十分之一的成本，透過創新的技術訓練AI大模型，這不僅突破了美國的技術封鎖，還挑戰「高成本、高階晶片、大公司主導」的AI發展主流觀念。當然這一突破引起美國更嚴格的技術管制，包括加強對高階晶片的出口限制、監控跨國科技合作等措施，顯示美中AI競賽將進一步升溫。

DeepSeek的崛起揭示了兩個重要趨勢，一是創新方向的轉變，相較於美國矽谷以市場驅動、快速商業化為核心的AI發展模式，中國的AI創新更注重工業應用與國家戰略需求，如自動化生產、智慧醫療和能源轉型等領域。

另外是低成本與開源策略，DeepSeek選擇開源其模型，不僅降低了技術普及門檻，創新合作變得更加容易。但這種策略同時也加劇了美國的擔憂，進一步推動技術封鎖政策的升級。

DeepSeek現象的背後，是中國在AI產業「後發先至」策略的成功縮影。透過政府資源、人才培養和開放式創新模式，中國逐漸在全球AI生態系中建立起獨特的競爭優勢。在這樣的背景下，全球AI發展面臨兩大挑戰，一是地緣政治風險，AI技術已成為大國競爭的核心，供應鏈的高度集中使得地緣衝突可能導致技術封鎖與供應鏈中斷，進而對全球產業布局造成深遠影響。

二是全球治理付之闕如，儘管AI發展的全球影響力日益擴大，但在監管、倫理、資料治理等方面的國際合作卻相對薄弱。各國在AI治理上的分歧加深了國際合作的困難，使AI帶來的風險更難以有效管理。

在全球AI競逐的浪潮下，台灣有挑戰也有獨特優勢。在硬體製造方面，台灣在半導體及伺服器製造領域全球領先，但在AI軟體發展上卻相對落後。2024年全球軟體市場規模達到2兆美元，台灣的市場占有率卻不到1%。這一結構性問題凸顯出台灣亟需發展AI軟體能力，以硬體帶動軟體發展，大力發展AI的應用，才不浪費硬體的優勢。

面對AI技術逐漸開源化與低成本趨勢，台灣必須重新思考如何將自身的AI解決方案與軟體服務推向國際市場。資料是AI系統的命脈，台灣有世界最好最開放公正的中文資料，應該好好利用並透過結合硬體優勢與軟體創新，讓台灣成為全球AI生態系中的樞紐位置，也增加台灣在地緣政治和全球供應鏈中的實力。

AI的發展不僅是技術創新的競賽，更是全球治理與國際合作的重大挑戰。在美中AI競爭日益激烈下，台灣如何以硬帶軟，發展中文系統AI，並透過國際對話與合作，參與共同制定前瞻性的AI治理規範，將成為確保台灣除了AI硬體，也是全球AI軟體發展的安全、可靠且可控的夥伴。

台灣錯過了互聯網的時代，所以沒有如谷歌、臉書等軟體系統，台灣也錯過了4G、5G的行動通訊時代，所以也沒有LINE、Uber等個人通訊和服務系統。現在AI時代來了，希望政府和數位發展部和國科會趕快覺醒，規劃清晰明確可行的台灣AI發展策略，否則台灣又要錯過AI時代了。