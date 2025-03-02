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聯合報黑白集／台版小院高牆
繼廣州暨南大學等統戰三校之後，教育部又宣布將哈爾濱工業大學等大陸「國防七子」納入交流黑名單。賴政府師承美國拜登政府時期對大陸「小院高牆」的科技封鎖戰略，只不過台灣高教是自我封鎖，而且牆愈築愈高，院愈縮愈小。
教長鄭英耀高舉「保護關鍵技術」國安大旗，台大校長陳文章呼籲要有更清楚規範，恰似「秀才遇到兵」的無奈；東吳前校長潘維大直指「已是用政治角度看教育」，賴政府早被看穿「賣芒果乾」的算計。
國科會早在二○二三年即築起「國家核心關鍵技術」的銅牆鐵壁，既有嚴刑伺候，又有天價罰金震懾。在少子化浪潮下，台灣高教早已深陷「難覓大將」窘境，連維持基礎研究都捉襟見肘，教育部不思補強大學研究量能，反而擴大禁止交流，這是演哪齣黑色幽默劇？
就以哈爾濱工業大學為例，在泰晤士世界大學排名遠超過台灣所有大學，其師生與航太、軍工、資通緊密結合，宛若對岸另類鐵桶江山，網路充斥該校學生「畢業即失蹤」的段子，只因多被延攬從事國防機密。如此哈工大都不怕交流，台灣卻敝帚自珍，何其荒謬。
總統才對大學校長訓話，教長又綑綁大學手腳。當各國爭相競逐科研話語權，交流是避免被邊緣化的良方，台灣竟閉門造車，自斷經脈，台灣高教困境還有解嗎？
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