經濟日報社論／實質薪資增 分配不均卻未改善

雖然去年受僱員工的平均實質薪資增加，但低薪員工比例也增加。聯合報系資料照片

行政院主計總處日前公布去年各行業每月經常性薪資、總薪資的平均數及中位數，以及各行業受僱員工進入、退出工作比例的資訊。根據這些資訊可觀察各行業近來薪資變化、各行業間薪資差異，以及行業內薪資分配不均的情形。

雖然去年受僱員工的平均實質薪資增加，但低薪員工比例也增加。去年工業及服務業的受僱員工，平均每人每月實質總薪資成長率為2.55％，優於前年的-1.71%。由於去年經濟成長率預估為4.3%，故資本所得占國民所得份額仍持續增加。另一方面，職場低薪現象也持續惡化；工業及服務業的受僱員工，其薪資低於平均薪資的比例，由2020年的66.8%上升到去年的69.2%。

新冠肺炎疫情對近來各行業員工薪資造成重大影響。在2019到2024年期間，經常性薪資增幅最快的三個行業為電子零組件業的18.1%、運輸及倉儲業的12.2%，以及出版影音及資通訊業的10.7%。此三行業受惠於新冠疫情期間，消費者對資通產品及貨物運輸需求大增。反觀經常性薪資增幅最少的二個行業，分別為藝術、娛樂及休閒服務業的3.4%，以及電力及燃氣供應業的1.6%。前者是因消費者在新冠疫情期間，減少休閒活動，而後者則是因政府為對抗通膨而抑制油、電價。

去年各行業間的薪資、行業內的薪資分配、以及各行業間員工跳槽的比例，有極大差異。首先，根據人力資本理論，行業間的薪資差異，取決於人們學習專業技能的難易程度。去年三個經常性月薪不到3.6萬元的最低薪行業，包括其他服務業（含美容、美髮及按摩業）、住宿及餐飲業，以及教育業（含幼教、補習班及駕訓班）。相對其他行業，此三行業員工所需學習到的專業技能門檻較低。至於專業技能學習門檻較高，也因而經常性月薪較高的三個行業，包括月薪介於6萬至7萬元間的金融及保險業、出版影音及資通訊業，以及電力及燃氣供應業。

其次，以各行業員工經常性薪資的中位數相對平均數的數據，可探討該行業內的薪資不均現象。此比例愈低，代表薪資分配愈不平均。這是因若薪資呈常態分布，則此比例為1。然而，此比例在去年的工業及服務業部門為0.8，且在各行業皆小於1；這代表各行業除充斥低薪族群外，且出現一些極端高薪者。

薪資水準、政府管制，以及提供財貨及勞務的差異程度，為影響各行業內薪資分配的三項重要因素。雖然極低薪的一些服務業，例如，住宿餐飲業，因員工普遍低薪，故此比例達0.9。不過，極高薪的電力及燃氣供應業，則因政府高度管制，故員工薪資扁平化，因而此比例達0.95。至於在高薪的行業中，和工業部門相比，服務業部門較易凸顯個人績效，因而此比例較低。例如，出版影音及資通訊業的此比例僅0.77。

最後，以員工進入及退出工作比例的平均值，可計算員工的跳槽率。近來工業及服務業部門，員工每年的跳槽率約2%，不過行業別差異頗大。影響員工跳槽的主因有二，包括員工薪資較低，則跳槽誘因較強；以及公司規模較大，則員工較易在公司內部升遷，故跳槽誘因較低。例如，電力及燃氣供應業以及金融及保險業，兩者的員工領取高薪且公司規模龐大，故去年員工跳槽率分別只有0.78%及1.37%。反觀員工低薪且小規模公司充斥的住宿及餐飲業，其去年員工跳槽率達4.22%。

總之，和前年相比，去年國內工業及服務業員工的實質薪資雖增加，但資本所得占國民所得份額，以及低薪員工比例也都增加。另一方面，一些行業內的薪資分配高度不均，因而政府需關注是否有同工不同酬，或者有一些族群（例如女性）在職場升遷或工作分配上受到差別待遇。