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聯合報黑白集／佛曰不可說

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民進黨立委林岱樺昨天為日前「司法干預初選說」道歉。 記者胡經周／攝影
民進黨立委林岱樺昨天為日前「司法干預初選說」道歉。 記者胡經周／攝影
林岱樺遭搜查時喊出「政治干預司法，司法干預初選」，在與賴清德烤肉宴後，她為該發言公開道歉。這還沒了，賴清德在中常會要求黨籍民代不得聘「三等親」為助理，新北議員林秉宥在臉書放炮，稱新規定是不當連結的「狗屁想法」，黨內無不側目。次日，他趕緊哈腰道歉。

林岱樺除助理費，還牽扯宗教政治獻金；人在矮簷下，不得不低頭。林秉宥則是不知天高地厚，賴主席的諭令再不合理，也不能赤裸裸地公開叫嚷，否則只是自討苦吃。果然，在挨轟「尻川後罵皇帝」，他只能道歉了事。

當民進黨來到「聖上英明」的時刻，真話就再也沒有「中聽」的機會。無論什麼「忠言」，都只能揀好聽的說。倒是藍委羅智強回應一針見血：「三等親不能當助理，親戚卻能當國策顧問？」暗諷賴清德聘親舅為資政。

接連兩個民代「向總統道歉」，也映照了民進黨的「黨內民主」實況。賴清德的官邸烤肉宴，不是為聽取建言，而是要對內「收心」，就政情「統一口徑」。包括最近綠營召委選舉，竟然是由總召柯總召「指定人選」，搞到派系內訌。這在示範什麼民主？

賴總統日前召集五院談總預算，提到「菩薩畏因，眾生畏果」，暗示「大罷免」就是「果」。對比之下，綠營內部教條則比較簡單，只有一句：「佛曰不可說」。

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