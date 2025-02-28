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聯合報黑白集／賣礦產vs.賣台積電

聯合報／ 聯合報黑白集

在川普政府推動下，市場傳出美施壓台積電出手救英特爾，接手其代工業務或推動兩家企業合資。 圖／聯合報系資料照片
在川普政府推動下，市場傳出美施壓台積電出手救英特爾，接手其代工業務或推動兩家企業合資。 圖／聯合報系資料照片
美國要求台積電與英特爾合資並輸出技術，傳聞甚囂塵上，至今未見賴政府嚴正否認反駁。大陸國台辦為此批民進黨：將半導體產業當「伴手禮」拱手送人，是砸民眾的飯碗，媚美賣台。重話連珠，不假辭色。

不過，對美軟弱、彷彿護國神山都可以送上的賴政府，卻對陸客來台挑斤撿兩，嚴酷不可一世。邱垂正說，過去兩岸觀光1.0，業者抱怨只賺到疲勞與垃圾。這讓國台辦更怒了，反問過去台灣賺得的幾千億，難道都是垃圾？

賴政府怕是真的看不上陸客團那一點消費力。台積電一年就能賺上兆元，得多少陸客花多少年才追得上？一片高階晶片搞不好比等重黃金都貴，台積電這種能下「金蛋」的企業，賴政府都捨得上供給美國，那把被比成「垃圾」的陸客擋在門外，還真是沒半點毛病。

好在台積電的歸宿還沒底定，究竟要變成「英積電」還是「台特爾」，仍沒個準。川普如今正忙著搞定烏克蘭，澤倫斯基終究拗不過「川皇」，已準備簽約賣稀土礦。

令人好奇的是，賴總統看到澤倫斯基下場，就算沒有一絲兔死狐悲的傷感，難道也不覺得技不如人？連川普都稱讚澤倫斯基，靠演技就讓美國出三千多億美元幫他打仗；為何我們仗還沒打，就得出讓台積電？

再說，烏克蘭打輸了還能賣礦產還債，台灣若輸還能賣什麼？

半導體 台積電 川普 民進黨 澤倫斯基 社論 美國

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