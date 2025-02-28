聯合報社論／川普與歐洲決裂，究竟哪裡出了問題？

川普政府立場轉換，不僅拒絕譴責俄羅斯的侵略，甚至在安理會上選擇和俄、中兩國站在同一邊，呼籲盡快結束烏克蘭的戰爭。 路透資料照片 正當許多歐洲國家「向右轉」之際，國際社會氛圍也出現了劇烈變化。廿四日的聯合國「大會」，通過了歐洲支持烏克蘭並譴責俄羅斯的提案，美國卻投下反對票。同一天，聯合國「安理會」卻通過美國呼籲結束烏克蘭戰爭的議案，未譴責俄羅斯；美、中、俄共同投下贊成票，英法等國則選擇「棄權」。安理會的決議，被解讀為「川普與歐洲公開決裂」。

幾十年來，歐洲和美國為軸心的「西方世界」，一直以民主、平等、人權的價值定義著全球道德標準。過去三年的俄烏戰爭，歐美緊密並肩同行，共同支持烏克蘭抵抗俄國的入侵。如今，僅僅是美國總統由拜登換成川普，為何西方聯手資助烏克蘭抗俄的正當性立即瓦解，連美歐之間的「盟友」關係也變得可割可棄，這真是讓人目不暇給的變化。

更令人驚愕的是，美國不僅拒絕譴責俄羅斯的侵略，甚至在安理會上選擇和俄、中兩國站在同一邊，呼籲盡快結束烏克蘭的戰爭。川普這種「敵人變朋友」的迅速轉換，歐洲各國當然嚥不下去，但他們也自知無法阻止；因此英、法等國並沒有投下「反對票」，而是「棄權」，以示沉默的吞忍。無論如何，一旦美國從俄烏戰爭抽腿，這場戰爭便打不下去。也因此，澤倫斯基自知大勢已去，也只能含恨簽下那紙號稱價值五千億美元的「稀土協議」，這還不包括未來可能必須「割讓領土」的羞辱。

川普用冷酷的手段逼烏克蘭停戰，用粗暴的態度要求歐洲盟友追隨，卻反身去擁抱遭它制裁多年的侵略者俄羅斯；這些場景在在讓人瞠目結舌，但卻註定是要發生。人們可以說，這都是川普的商人本色及現實主義作祟，把民主、道義和理想都拋在腦後。然而，川普的粗暴和冷酷卻有一個高尚的藉口作為支撐：他是為了終止戰爭，帶來雙方人民的和平。

我們很難說川普是一個和平的愛好者。他介入以哈和談，也完全站在偏袒以色列的立場，無視以國將加薩摧毀成一片焦土，還奢言要「清空加薩」。但就俄烏戰爭而言，這場戰爭造成近千萬烏國人民流離失所，就人道而言，早日結束戰爭，當然也遠比維持澤倫斯基的戰爭英雄形象重要。尤其，大量難民已造成歐洲社會的不安，乃至引發多國的「反移民」浪潮。德、法等歐洲國家近年政治上都出現「向右轉」現象，這與俄烏戰爭帶來的移民、能源、社會後遺症息息相關。因此，就算川普的態度再粗魯，他能結束這場戰爭仍會受到多數人歡迎。

問題是，如果川普能在短短時間內促成俄烏停戰，為什麼拜登不能？為什麼其他歐洲國家領袖不能？原因就在，拜登和西方國家都仍停留在冷戰時期的對峙思維，他們誇大普亭對西方的威脅，把俄烏的民族及邊界嫌隙上綱為民主與極權的鬥爭，把歐盟及北約的東擴當成圍堵俄羅斯的「十字軍東征」，把烏克蘭想像成西方不可退卻的「道德底線」。在這樣的心態下，他們就註定要打不可能贏的戰爭，烏克蘭只能在西方援助下，用人命幫美國消耗俄羅斯的財力；有任何國家表示應該和談止戰，立刻被指為「叛徒」。相形之下，川普不在乎這類意識形態和道德大話，反而更有機會終止戰爭促成和平，這是最諷刺的地方。

儘管共產主義垮台已經卅多年，但東西冷戰的鬼魅卻仍未散去，這是人們從俄烏戰爭中目睹的事。這次在安理會，川普選擇和俄、中站在一起，把歐洲甩在一邊，不啻是一記當頭棒喝；台灣也應能感受到地殼移動。