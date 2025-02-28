經濟日報社論／國營事業治理改革 要拿出決心

國營事業在國家經濟體系發展中扮演著重要角色。聯合報系資料照

國營事業在國家經濟體系發展中扮演著重要角色；然而，台灣17家國營事業的治理長期以來一直是爭議的焦點。從接連發生的弊案到管理疏失，已經影響了國人對國營事業的信任，也阻礙經濟穩定發展。若要真正提升國營事業的經營效率，國際上成功的治理經驗，特別是經濟合作與發展理事會（OECD）於2005年提出的《國營事業公司治理指引》，提供了一個值得借鏡的藍圖。

國營事業管理失序與弊案不斷褪去「鐵飯碗」的光環；受限於法規，獎金與激勵制度較不如民間企業彈性，加上傳統業務壟斷優勢喪失，轉型策略不明，獲利每況愈下，甚至虧損連連還需政府預算補助。在過去十年間曝光了多起醜聞。例如，中油前執行長涉及協助業者綁標、收取回扣事件，使得國營事業的腐敗問題引發了社會廣泛關注。此外，台糖、台電、台水等國營事業也相繼出現管理不善、內部貪汙、利益輸送等問題，這些國營事業治理中的結構性缺陷，亟需改革。

國營事業長期以來面臨的問題，來自於治理結構的不健全。首先，國營事業的董事會缺乏足夠的獨立性，由政府多屬酬庸性任命導致董事會的專業性能力無法達到要求。其次，透明度不高，許多國營事業的財務資訊與決策過程未能公開披露，外界難以有效監督。此外，政治干預問題尤為嚴重，除了政策目的外，很多國營事業的決策過程不僅缺乏市場化考量，反而被政治利益主導，削弱了國營事業的競爭力與長期發展潛力。

OECD《國營事業公司治理指引》為決策者提供了具體建議與實際指導，幫助評估和改善國營事業的法律、監管和制度框架。OECD指引的核心要義包括：強化透明度與問責性：國營事業應該公開財務報告，建立績效評估機制，並確保資源運用的效益最大化。

提升董事會的獨立性與專業性：董事會應該由多元背景的獨立專業人士組成，避免政治干預，增強決策與監督功能。減少政治干預：確保國營事業能夠依照市場需求與專業經營理念運作，非成為政治分贓的工具。

台灣可以根據OECD指引，進行具體的國營事業治理改革。特別是，政府可以加強董事會的專業性，減少政治的直接介入，並提升財務資訊公開透明度。這樣一來，既能增強國人對國營事業的信任，也能提高國營事業的市場競爭力。儘管OECD的指引提供了具體的改革方向，但要實現這些改革最為關鍵的，便是政治意志的缺乏與既得利益的阻力。2024年OECD指引修正版指出，各國改革國營事業在涉及根本利益時，政治人物基於選舉壓力或短期利益的考量，對改革保持觀望，往往予以拖延或敷衍。此外，國營事業的內部人員，特別是受政治任命的高層，往往對改革抱有抗拒心理，擔心自身利益受到威脅。

為突破這些阻礙，政府必須展現出堅定的改革決心。這需要將OECD的指引融入台灣實際情況，還需要設立強有力的監督機構與法律框架來保障改革的有效性。例如，應建立一個獨立的國營事業監督機構，負責董事會成員的任命、企業績效的評估與薪資掛鉤、內部運作的透明度。同時，對政治干預應予法律約束，確保國營事業專心市場化運作，而非受到政治力量的左右。

台灣國營事業的治理改革，唯有在吸取過去教訓的基礎上，參照國際最佳實踐，才能為未來的國營事業體系奠定更穩固的基礎。OECD的《國營事業公司治理指引》改革提供了有力指導，但最終還取決於政府是否能夠展現出足夠的勇氣與行動力，通過改革國營事業必將為台灣的經濟發展注入新的活力，確保國營事業成為穩定台灣經濟安全與韌性之後盾，為國營事業創造永續經營環境與世界接軌。