經濟日報社論／台灣產業轉型革命 迫在眉睫

美中台關係步入前所未有動盪，川普回歸加速這場經貿地緣政治風暴升級，演變為多層次衝突。在這場角力中，台灣不僅處於風暴核心，更是美中經貿與科技競爭的交易棋子。若政府與企業仍抱持短視心態，任由兩大國操控，台灣產業競爭力勢將逐步下滑，最終在國際市場中遭到淘汰。

過去八年，美中貿易戰、科技封鎖與跨國供應鏈重組，已對台灣企業造成深遠影響。川普在第一任期發動的貿易戰，促使許多台灣企業將生產線撤出中國，轉往越南、泰國、印度、墨西哥等地。川普再次掌權後，這些新興生產基地再度面臨美國高關稅威脅，迫使企業進行第二次昂貴且高風險的供應鏈重組。

供應鏈遷移並非無成本遊戲，每次調整都是一場資源消耗戰。長期下來，台灣企業恐將在不斷適應變局過程中耗盡競爭優勢，最終陷入無法承受的負擔。

嚴峻的挑戰來自美國對全球產業鏈的主導態度。川普的「美國製造」政策，要求各國企業將製造業遷往美國本土。對台灣而言，無疑是一場空前危機；美國高人工成本、嚴苛勞動條件與投資風險，使得台灣企業難以適應，若政府與企業未能及早因應，最終只能被動接受美方指令，喪失自主發展空間，甚至在全球供應鏈版圖中逐漸被邊緣化。

美台貿易談判中，美方對「美台貿易逆差」的計算方式極不合理，僅納入貨品與農產品貿易，卻忽視台灣每年向美國支付的鉅額專利授權費、品牌權利金與雲端計算服務費（即WTO定義之服務貿易），甚至不計入動輒數百億美元之龐大軍購支出。這種計算方式使得台灣在貿易談判中毫無還手之力，而政府卻選擇默認美方解釋，導致經貿談判條件單邊傾斜，嚴重限制產業發展空間。

然而，真正令人憂慮的並非來自外部壓力，而是台灣內部的遲鈍與麻木。政府至今仍沉浸於過去產業成功模式，對全球局勢變化缺乏前瞻性，未能制定長遠戰略來應對即將到來的衝擊。

面對這場攸關產業存亡戰役，台灣不能再依賴傳統製造業思維，而應迅速轉向知識密集型、高附加價值產業，才能在國際競爭中站穩腳步。

生物技術、資訊安全、數位金融科技、半導體設計與關鍵零組件等領域，應成為未來發展核心戰略，而非繼續依賴已深陷美中對抗夾縫的代工製造模式。

在這場大規模產業轉型陣痛期，政府應效法1996-2000年為加入WTO時所推動的產業轉型計畫，主動引導企業並提供充裕資源，而非讓企業在變局中獨自掙扎，最終被各個擊破。

當全球供應鏈發生劇變，各國紛紛調整策略以保護本國企業，台灣決策層卻仍停留在過去思維模式，部會官員依舊高談「境內關外」、設計代工製造等陳舊論調，卻沒有提出具體產業轉型策略。

台灣不能再被美國總統選舉綁架。美國總統任期不過四至八年，但產業全球布局與投資決策，卻關係著未來20年發展。若台灣每四年便因美國選舉結果而調整經貿產業政策，最終將喪失自主權，淪為大國角力下的附庸。

台灣做為一個獨立經濟體，必須制定自己的長遠戰略，確保自身在全球經濟體系中的特殊性與永續競爭力，而非被動迎合美方政策，讓自己成為國際供應鏈中的棄子。

川普回歸，對台灣、日本、南韓而言，不僅將面對一場關稅大戰，更是一記攸關產業存亡的警鐘。台灣不能沉迷於過去成功經驗，必須主動尋求突圍之道，倘若不能正視挑戰，不願進行痛苦但必要的產業轉型，未來恐將面臨被迫不斷遷徙、競爭力消逝，最終遭全球市場淘汰的命運。