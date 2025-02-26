聯合報黑白集／怎麼都是沈伯洋

民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片 媒體爆料，綠委沈伯洋相關的三個團體，接受索羅斯的基金會捐助，總額逾一八四萬美元。基金會合作金主之一，是美國國際開發總署（USAID），兩機構都被外媒報導屢干涉他國內政。爆料者稱，沈伯洋主導的「中國影響力報告」受境外資金介入，渲染台灣受中國滲透世界第一，製造內部對立。

沈伯洋成立的「台灣民主實驗室」，和他擔任「台灣人權促進會」副理事長、「環境法律人協會」理事期間，六年來都有「美援」。網民發現，索羅斯最挺民主實驗室，共贊助一百卅五萬美元；沈伯洋被提名立委那年，即注金六十五萬美元。鄉民大酸「難怪能壓過王義川，排名男一」。

議員侯漢廷向法務部檢舉沈伯洋涉違《國安法》，接受外國勢力資助。沈伯洋駁稱，確有申請索羅斯基金會補助，並非USAID。他強調，兩機構沒有關係；卻被逮到破綻。

國際開發總署前官員稱，和索羅斯經常合作，資助專案「在發展中國家促進激進的社會議程」。基金會年報也將USAID列為捐助者。馬斯克近日才點名索羅斯正和USAID破壞羅馬尼亞民主，網民反問沈伯洋：「要疑美嗎？」「明明兩者有金流關係，他在遮掩什麼？」

民眾整合國外訊息指沈伯洋是「境外勢力代言人」，其實都來自沈教授傳授的「連連看扣紅帽子」戲法。他被抓包，一點不冤。