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聯合報黑白集／監察院超越蚊子院
因預算被刪，監察院揚言，將提「憲法訴訟」。但談到「憲政機關違憲」，監察院若說第二，恐無人敢稱第一。監察院成立「國家人權委員會」，委員由監委兼任，但翻遍憲法都不見它有此權限。要打憲法官司，監院得先想想自己。
監院的職責是監督政府官箴，但檢視第六屆監委糾正、彈劾和調查報告數字看，除遠不如第四屆，甚至比「不足額」的第五屆還差。民眾對本屆監院印象最深的，只有委員酬庸多、院長陳菊爭議多、護航民進黨政府多的「三多」而已。
「國家人權委員會」成立五年來，只是辦座談、研討會、文宣設計比賽，包括寫報告、出國考察，儼然成了文宣單位，每年就花掉一億多公帑。這除讓監委多個「名器」，可說一事無成；到底改善了什麼人權，真是天曉得。
過去監院被批是「蚊子院」，因被譏「打蚊子不打老虎」；這屆監委倒有了「突破」。被取笑蚊子院，是因「不作為」或「做太少」；而本屆監委與執政黨密切配合，對在野黨猛批窮打，擔任側翼，更扮演攻擊手。「國會改革憲法訴訟案」已演過一次，此次總預算要憲訴，則是故技重施。
監察院說自己預算被刪，因此「無法依據憲法行使職權」。但不監督政府卻當打手、還設黑機關的監察院，不行使職權，或許對國家為害還少一點。
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