聯合報社論／賴清德國安三箭：拿拜登門票參加川普晚宴

賴清德總統14日召開今年首次國安高層會議，會後賴總統宣布，新的一年政府將優先推動三大工作。 記者周佑政／攝影 因應川普震盪，賴清德總統日前召開國安高層會議，射出「國安三箭」，包括提高國防預算、國安法制改革和全球民主供應鏈。接著，賴清德又在民進黨中常會和哈利法克斯台北論壇上，向國內外反覆闡述其應對川普變局的國家策略方案。

賴清德不忘與川普攀關係，強調台美擁有共同的理念與價值，更刻意凸顯民進黨政府自川普第一個任期就合作無間，並延續至今的國際夥伴。但檢視賴清德國安三箭內容，主軸是民主、抗中、圍堵；除延續蔡英文的「民主價值聯盟」高調，基本上籠罩著川普上個任期國務卿龐培歐構築的新冷戰陰影，並帶有濃厚的拜登政府民主高牆圍堵思維。川普雖狂妄難測，台灣也應有自己的立場，但以賴清德老調的國安三箭，能應對川普嗎？

川普上台一個月，已經顛覆美國立場，讓全球權力結構與世界政經秩序面臨解構重組。第二次世界大戰後，美國一手建立的國際秩序與規則體系，現在讓位給川普的「讓美國再次偉大」。民主價值必須標上交易價格，威權主義更能迎合川普主義，至於主權界線，於川普何有哉！美國的盟友和競爭對手都在苦思對策，但在一波波震盪中，從加拿大到墨西哥、從格陵蘭到巴拿馬、從加薩到烏克蘭，都很快且無預警地成為「川普交易」下的犧牲者。

賴清德想提醒民主世界：全球正面臨來自威權集團合流的威脅，強調極權主義愈集結，民主國家就應該更團結。然而，第一個破壞民主國家團結、覬覦民主盟邦領土和經濟利益的，不就是川普？加拿大是美國關係緊密的盟邦，卻是首當其衝遭川普霸凌，川普一心想把加拿大納為美國第五十一州。烏克蘭在民主世界力挺下，為美國打了三年代理戰爭，川普卻把歐洲盟友晾在一邊，只想要烏克蘭認輸、把烏克蘭總統澤倫斯基趕下台，並挖走烏克蘭一半稀土。

川普要的，和賴清德想的，根本是天差地別。賴清德擎舉抗中大旗，聲言民主國家要站在一起：川普卻先與威權集團合流，和極權主義交易。川普要結束俄烏戰爭，率先通話對象是俄國總統普亭，而非澤倫斯基或歐洲領袖；川普接受普亭的條件，拒絕澤倫斯基的要求，直斥澤倫斯基有沒有參與談判不重要。川普不諱言美中有些競爭，但他多次誇言與習近平關係很好，除了兩人通話，他也想和習近平進行元首互訪，希望美中達成新貿易協定。美中關係走向仍待觀察，但川普不要台灣參與，更不容許賴清德破壞川習交易大計。

賴清德提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，但川普對「全球」、「民主」、「夥伴」都沒興趣，他只要晶片。賴清德強調，要和美國共同打造半導體民主供應鏈；但川普認為，台灣晶片是從美國偷走的，台灣半導體的技術、資本和先進產能都應回流美國。烏克蘭視稀土為安全盾牌，澤倫斯基拒絕川普強索稀土，美國就威脅切斷軍援、關閉星鏈。川普也強要台灣晶片，賴政府正在幫他把護國神山搬到美國，台灣矽盾可能徒留空殼。

川普眼裡只有「美國優先」，台灣要用什麼滿足川普？賴清德不擔心台灣喪失籌碼嗎？或者，台灣就是美中大交易的籌碼？國際社會已注意到「今日烏克蘭，明日台灣」的風向；烏克蘭「上不了餐桌，就淪為菜單」，正是殷鑑。川普設宴打秋風，台灣該不該搶門票或如何搶門票，是戰略抉擇和戰術安排。賴清德的國安三箭，拿拜登門票去參加川普晚宴，台灣不淪為菜單才怪。