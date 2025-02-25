經濟日報社論／日本金融市場正在翻轉

今年以來日本長期利率急速上升，去年底10年國債利率在1.1%以下徘徊近兩個月，年後迅速向上。（路透）

今年以來日本長期利率急速上升，去年底10年國債利率在1.1%以下徘徊近兩個月，年後迅速向上，在2月21日突破1.455%，是2009年11月後，約15年來的新高點。當10年國債利率達到1.45%以上，意味著日本金融市場已經預測了，日銀政策利率會從現在的0.5%，很快的升息到1%。

在上個月日銀將政策利率從0.25%上調至0.5%時，我們曾經分析，如果日銀今年內再次升息到0.75%，這將是日本政策利率從1995年9月以後，30年來首次突破「0.5%之牆」，是金融環境革命性轉變。然而短短一個月，已經直接超越「0.5%之牆」，預測至少達1%。這一個月發生了什麼事情，讓長期利率急升。兩個重要因素：日銀的鷹聲宏亮與政界的沉默。

日本10年國債利率一路走高，關鍵點在於2月6日日銀理事田村直樹在公開演講說，「為了抑制物價上揚風險，達到穩定且持續的物價安定，在2025年度後半，短期利率至少到1%是必要的」。

日本年度計算的2025年度是指到2026年3月。田村宣言等於說，未來一年日銀利率至少還要再升息0.5%。向來鷹派立場的田村，發表應該會升息到1.0%，不令人意外，市場驚訝的是田村大幅提前1%的落點時間。比他先一次的發言的1%升息計畫，整整往前挪一年，讓市場非常有感。

此外，田村說升息是為了防止物價上揚風險，以維持物價穩定。這樣以利率控制通膨的金融政策，對從90年代泡沫經濟破滅後，陷入長期通貨緊縮的日本來說，僅存在教科書跟他國經驗，是難以想像的世界。田村發言證實這樣的新世界已經來到。

日銀升息要突破「0.5%之牆」，另一大障礙來自政界；因為石破首相在自民黨內缺乏穩定的派閥基礎，且自民黨與公明黨執政聯盟在眾議院的席次也沒過半，必須與關鍵在野黨國民民主黨合作。但是自民黨內最大勢力的保守派與國民民主黨都是量化寬鬆支持派，因為這些勢力的影響，去年12月市場原本預期日銀會升息，最後日銀煞車延到今年1月才升息。

但是這一個月日本政壇的氣氛轉變了。2月6日田村發出鷹派響亮聲調時，日本政壇是一片寧靜，量化寬鬆鐵粉的前安倍派成員們絲毫沒有抗議聲量。量化寬鬆政治勢力的消音，是因為日本的通膨往上攀升的風險愈來愈高。1月下旬的CPI指數上升3.6%，是2023年1月以來新高，扣除生鮮食品的CPI上升3.0%也是一年多來的新高。2月21日公布的新數據再往上升，達到4%。

更糟糕的是，消費者每天會採買的生鮮食品年漲幅高達21.9%，每天要吃的米，零售價格過去一年飆升快一倍。雖然生鮮食品上漲有季節性因素，例如去年冬天以來日本少雨，使得常備青菜如高麗菜價格是三倍起跳；而稻米則有中間商囤積使得流通減少的問題。但就消費者感受而言，當菜價、米價已經高到主婦要抓狂時，國會議員再怎麼不精通經濟學，也無法繼續遵循安倍經濟學，繼續喊要量化寬鬆了。

然而10年國債利率短期內漲幅過高，突然增加的利息負擔，會打亂日本政府預算計畫。因此日銀總裁植田和男2月21日在國會表示，日銀會機動性增加購買國債額度，以壓低國債利率。不過就算日銀介入國債市場壓低長期利率，因高物價而引發的升息市場期待不會消失。

除了長期利率影響外，日銀升息的市場期待，也為弱勢日圓築底。儘管日圓價位，深受美國經濟跟利率影響，不是日本金融政策單方可決定，但就算美國未來一年因為川普關稅戰跟通膨，聯準會都不降息，日銀將升息2碼的期待，會逐步推高日圓價位，至少去年夏天美元兌日圓跌破160的超弱日圓，應該難再出現了。