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聯合報黑白集／登頂的哪吒與合法的飯
饒舌歌手楊舒雅最近接受民進黨青年部訪問，猛烈批評藍白大砍總預算，更挑釁地說：「我本來就是要來要飯的嘛！合法的飯你不要嗎？」而遭炎上，隨後她也被揭露是綠委伍麗華的助理。這樣「要飯」要得理直氣壯，但這些「飯」可是來自納稅人的錢，更可議的是，政府還是看顏色給飯，這支短片也遭奚落是反串，民進黨根本反宣傳。
在賴政府與其側翼因補助款被凍刪而大舉攻擊藍白，超過兩百位作家連署支持罷免不適任立委，並以「保護台灣文學」為由發聲的同時，對岸的「哪吒二之魔童鬧海」上映三周便登頂全球動畫電影票房，不久前推出的電玩遊戲「黑神話：悟空」也在全球掀發熱潮。
雖有人質疑賣座的背後有強烈的愛國主義驅動，但不可否認，這兩部以《封神榜》與《西遊記》為素材的文創商品，無論在大陸還是國際市場都大受歡迎，證明他們既根植於傳統，又能拓展本土面向全球。反觀台灣，儘管擁有更多的言論與創作自由，卻在過去十多年間，影視作品的路愈走愈窄。
關鍵在，民進黨執政後，申請補助的創作者須迎合執政黨的意識形態，強調去中國化。這種「補助引導創作」的扭曲環境，使作品逐漸「孤島化」，不僅難以打入國際市場，有時連本土觀眾也不埋單，最後只能依賴政府「給飯吃」。
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