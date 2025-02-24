經濟日報社論／當美國例外碰上了中國例外

當美國例外碰上了中國例外。（美聯社）

2025年新舊年之交，不少現象引起了各方關注。先是美國政府宣布將禁止TikTok在美國使用，引起美國用戶不滿，紛紛湧入中國的「小紅書」，打開認識中國大陸的另一面窗，也讓各方重估中國軟實力的潛力；接著，中國語言大模型「深度求索」（DeepSeek）的橫空出世，造成包括輝達在內一眾美國科技股狂跌，也對美國甫宣布的「星際之門」AI基礎建設5,000億美元的龐大計畫形成巨大衝擊。這幾件案例顯示，中國原本苦苦追趕遙遙領先的美國，已能反超，而且看似已非孤例，甚至讓人好奇會否成為常態。如何解讀？

這讓我們聯想起了近年時常被提到的一個概念：「美國例外」，意思是美國與一眾國家不同，擁有許多卓越的條件，因而在方方面面都能表現得相當出色。在學術上，「美國例外」是美國學者亞歷西斯‧托克維爾早在1831年就提出的概念，近年來又突然流行，這跟美國經濟尤其是美國股市的出色與美元的強勁有關。舉個例子，以購買力平價（PPP）計算的美國GDP占全球不到20%，但美股市值卻占到全球股市市值的65%，這其中又有超過10個百分點的貢獻來自於近兩年的上升，一般認為，這大概率與OpenAI在兩年前推出ChatGPT之後美國科技股的亮麗表現有關。然而，這樣的「美國例外」現象，現在，似乎面臨來自中國的強大挑戰。短短一陣子，從軍事界、文化界到科技界的各個領域，美國一貫遙遙領先、不可挑戰的地位，竟一個又一個地被中國的產品衝擊，甚至超越，難道「美國例外」竟然遭遇到了「中國例外」？

隨著中國大陸的改革開放，中國的變化與進步的確令人印象深刻，但在此之前，各方關注到的大多聚焦於中國在許多宏觀指標上的表現，生產、貿易、投資、GDP等，但總體上，中國還是在追趕，尤其在一些特殊領域如軍事、科技或軟實力，中國明顯是處於落後狀態。何以這樣的印象，如今竟一個又一個地出現了變化。這其中，除了美國一向自恃老大，對快速崛起的中國，橫加封鎖、制裁、打擊，形成倒逼效果之外，是否還有一些更重要的深層次因素，令中國具有一些能真正挑戰及威脅美國霸權的能力？以我們的觀察，這個答案是確定的，這些能讓中國成為「中國例外」的因素與條件，至少有：

一，中國迥異於美國的體制。美國強調政黨競爭與輪替，中國的特色則一黨執政，多黨協商。前者缺點是每每為了爭取執政機會，難有國家發展的長遠規劃；中國不然，不必為每四年的競選執政而操心，盡可從事五年、十年、15年甚至更長期的規劃，當然更有利於國家資源整體長期的合理運用。其次，中國重視專家政治，強調政治專業化，美國則是明星政治，流於譁眾取寵，體現在執政能力及政策水平上，雙方自有高下之別。

二，產業生態。美國曾是全球製造業王國，但因著重於金融創新，導致製造業空心化，中國則是當下的全球製造業王國。此一差異，不僅對中、美科技及軍事領域的發展上影響深遠，而且幾乎難以逆轉，儘管川普已意識到了問題的嚴重性。

三，意識形態，美國強調及迷信高純度的資本主義，貶抑社會主義，不僅讓資本利益集團掌控了一切，釀成許多發展問題，也在許多國家發展的基礎建設上遠遠落後於平衡重視社會主義與市場經濟發展的中國。

四，人才形勢。美國曾是人才王國，但此一形勢正在迅速朝有利於中國的方向發展。中國理工每年畢業人數是美國的五倍，DeepSeek 100多位專才全是未曾留洋的本土人才即為一例。

新世紀美國霸權面對的最大挑戰來自中國，但中國卻是一個完全不同於過往美國對手的「例外」，當「美國例外」碰上了「中國例外」，劇情會如何發展，令人好奇，也值得關注。