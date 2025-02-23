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聯合報黑白集／賴政府的「鬥雞部」

聯合報／ 黑白集

行政院秘書長龔明鑫接受媒體專訪的內容今天曝光，針對今年度中央政府總預算案，他指刪凍的總預算主要與民生、國安相關，「可說越是民生關心的部分，刪凍數目就越多。」 圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長龔明鑫接受媒體專訪的內容今天曝光，針對今年度中央政府總預算案，他指刪凍的總預算主要與民生、國安相關，「可說越是民生關心的部分，刪凍數目就越多。」 圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長龔明鑫受訪表示，遭刪凍的總預算主要與民生國安相關，且越是民生關心的部分，刪凍數目越多。但藍委批龔明鑫說辭禁不起考驗，只是為民進黨推動大罷免增添柴火。

以補助台電為例，龔明鑫說不補助將漲電價，實則根源是賴政府不願檢討錯誤能源政策導致電價成本上漲；刪凍反詐預算，主因是政院想將預算投放於網路廣告，不無可能讓平台「政府詐團兩頭賺」，如此不該刪凍嗎？

何況扣掉台電千億補助後，刪凍部分並非歷年最高，且總預算刪後仍比去年還多。龔明鑫硬扯民生，不只是為賴政府執政無能找遮羞布，還為大罷免煽風點火。

更諷刺的是，就在龔明鑫為民生國防哭窮時，竟傳軍情局兩名軍官虛構假情資詐領上千萬獎金遭判刑定讞。政府不能防止預算濫用，還遭詐成為冤大頭，這才是真正的財政、國安雙重危機。

賴政府應看看川普聯手馬斯克成立的「政府效率部」（ＤＯＧＥ），正大刀闊斧對美國官僚系統及預算使用展開「電鋸療法」，不僅追回巨額納稅款，還打算向人民發放預算資金。ＤＯＧＥ雖遭諷「鬥雞部」，卻讓美國人民看清深層官僚「靠錢驅動」的腐敗。

其實賴政府就是一個「鬥雞部」，但它專鬥在野、專砍人民和弱勢，而且不給錢就擺爛，還要大罷免大花錢。它應該砍的，就是它自己。

社論

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