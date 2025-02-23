聯合報社論／司法干預初選：林岱樺戳破賴清德心機

林岱樺交保後，今天首度露面出席公開活動，過程中始終保持熱情和笑容面對群眾，表示目前最重要的是不辜負最高得票率的託付，以及捍衛自身清白。 記者劉學聖／攝影 民進黨立委林岱樺因涉政治獻金及助理費案遭檢調搜索，抗拒高喊「政治干預司法、司法干預初選」，交保後又稱「暗黑勢力不會摧折我的意志」。這些話，似乎直指賴清德總統兼民進黨主席而來，既是沉痛的抗議、亦是含冤的告白，某種程度也反映了許多民眾的觀感。當民進黨自家人也質疑「司法不公、政治迫害」，戳破賴總統的心機，說明民進黨標榜的司法改革如同一場騙局。

林岱樺遭調查，賴總統特別透過府方發言人表示「同感驚訝」，且強調「任內絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選」。不過，當林岱樺指控遭「強行拘留」，並堅定表示「不會屈膝跪下」時，來自綠營內部對於初選公平與司法公正的嚴重「信賴」危機，更讓人「同感驚訝」！

當林岱樺高舉字卡吶喊不公時，她的抗議舉動多次被檢調人員揮手阻攔，活生生的一幕讓不少人大吃一驚。因為林岱樺不僅是執政黨資深現任立委，還是民調領先的下任高雄市長參選人，鎂光燈前仍被限制部分人身自由，在司法大旗下，連綠委都要低頭，更何況「暗黑勢力」下的黨同伐異。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，遭押至今。北檢偵查過程屢遭詬病，許多與案情無關的私人簡訊對話、政黨選務，均遭特定綠媒獨家揭露，檢方刻意帶風向的意圖昭然若揭。民眾黨強烈抗議，綠營卻冷嘲熱諷，直到民進黨非賴系人士也被司法侍候，才猛然驚覺「昨日柯文哲、今日林岱樺」，司法大刀隨時可能砍向異己。

賴總統上任不滿一年，黨內公職接連中箭落馬；賴清德高舉反貪大旗，黨內非賴系卻不無「斬除異己、殺雞儆猴」的感受。尤其目前正值二○二六黨內初選前期，林岱樺被搜索，民進黨台北市議員陳怡君也因涉助理費案被收押，兩人都出身正國會，黨內早已議論紛紛，同樣出身正國會、布局台南市長的民進黨立委陳亭妃可能成為下一個標靶，「今日林岱樺、明日陳亭妃」耳語快速在綠營內擴散。

林岱樺、陳亭妃的角色特殊，兩人選情牽動下屆南二都百里侯的布局。高雄市長選情複雜，四位現任立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑皆表態參戰，總統府秘書長潘孟安也是熱門人選。林岱樺與隸屬英系的高雄市長陳其邁曾有市長初選競爭關係；而她過去被歸為前高雄縣長楊秋興人馬，楊秋興與監察院長陳菊的「秋菊大戰」更曾埋下心結。目前林岱樺雖然民調領先，但菊系的邱議瑩、賴瑞隆、許智傑可能整合力抗林岱樺；邱議瑩更揚言「不會讓林岱樺被提名」。派系恩怨複雜，陰謀論四起，愈綠的縣市下手愈重。

尤其台南是賴清德的政治本命區，所謂「臥榻之側，豈容他人酣睡」，民進黨立委林俊憲早已打著賴總統嫡系招牌插旗台南市長寶座，當然不可能讓陳亭妃如入無人之境。非賴系想上位，恐怕遲早出事；綠營內部的耳語，林岱樺正是殷鑑。

司法變成政治打手，過去一直是不能說的秘密，柯文哲事件後，司法公信力備受質疑，雖然檢調都聲稱秉持客觀中立原則辦案，絕無任何政治考量，但黨檢媒三位一體天天招搖過市。陳怡君媽媽痛批「政治太骯髒」，林岱樺更揭露「政治干預司法、司法干預初選」真面目，她還在臉書留言明志：「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」，似乎不惜賭上政治生命，也要掀開「國王的新衣」。當民進黨自家人也不信任司法，甚至高喊政治迫害，無疑是對賴政權最大的諷刺。