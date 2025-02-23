經濟日報社論／DeepSeek震撼的啟發與省思

近期影響產業發展的重要變因，除了美國川普總統不斷推出的關稅政策之外，就屬中國大陸的人工智能團隊Deepseek AI模型的橫空出世。路透

近期影響產業發展的重要變因，除了美國川普總統不斷推出的關稅政策之外，就屬中國大陸的人工智能團隊Deepseek AI模型的橫空出世。其所推出的低成本、高性能AI模型，為原本就競爭激烈的AI產業帶來極大震撼。

觀諸目前市場對DeepSeek的評論，正反不一。正面看待者認為DeepSeek的出現暗示著開發像ChatGPT這樣的多模態語言模型並不需要像之前所宣稱的這麼高昂的訓練成本，這可以讓中小企業及更多人以普惠的價格接觸到AI應用。

其次，DeepSeek採取開放原始碼的策略，透過公開分享AI模型權重、訓練方法和程式碼，讓全球的研究人員可以研究和驗證它的成果，這對AI領域整體的發展來說相當有益。

再者，DeepSeek的方法挑戰了矽谷領導地位，提供一條替代的AI開發途徑，有可能打破現有的AI發展模式。亦即，即使資金或高端晶片資源有限，只要有靈活性和創新的技術，也能在AI領域競爭。這將激勵美國以外的國家也會積極發展AI。而就在2月初，法國新創公司Mistral AI就宣布推出號稱全球最快的「Le Chat」模型，1秒最快可輸出1,000字。

批評者主要觀點則在於：其一，成本的疑慮。有人懷疑DeepSeek宣稱的低成本可能有所誇大，質疑其是否能僅用不到600萬美元就打造出與美國先進AI模型相媲美的產品。

其二，可能涉及抄襲。OpenAI即指控DeepSeek使用「蒸餾」技術來訓練其模型，在未經許可下使用了OpenAI的模型。

其三是資料的安全、過濾及侷限性。有人擔心其將暴露個人資料，以及引發潛在的國家安全問題，因而有些政府機構，如南韓、印度、美國、日本等國家傳出禁止或限制使用DeepSeek的消息。而其在應用上，也像其他中國聊天機器人一樣，在被問及敏感話題時顯然也受到一些審查與限制。

不過意見雖不同，但DeepSeek的確已攪亂AI市場的這池春水，讓許多AI巨頭不得不提高警覺。而對台灣發展AI而言，DeepSeek的崛起至少有幾點啟示：

首先，DeepSeek的成功證明，AI技術的競爭不再僅僅依賴於算力和數據規模，演算法和資源效率的優化也可另闢蹊徑。其次，DeepSeek透過開源策略不僅降低AI應用的門檻，吸引全球的開發者和企業，更促進了全球開發者社群的協作與創新。

最後，是企圖心與戰略布局。DeepSeek創辦人梁文鋒曾表示，中國不應永遠處於跟隨者的地位，希望成為AI技術的領先者，並建立一個完整的產業生態系統。他認為，AI應該是普惠的，因此致力於降低AI模型的訓練成本，讓更多人受益。

回到台灣，我們擁有世界領先的半導體產業，這本應是AI發展的基礎，但我們卻缺乏將優勢轉化為產業領導地位的戰略思維；尤其像梁文鋒這樣的企圖心在台灣極度缺乏。過去產業習慣於代工，卻很少思考如何主導核心技術發展，甚至建立自己的AI生態系統。這樣的技術跟隨者心態，讓台灣在AI領域僅扮演零組件供應商的角色，而無法掌握話語權。

要想改變這一現狀，台灣需要更宏大的願景，不僅要成為AI產業的一環，更應該成為定義遊戲規則的參與者。我們應該思考：台灣的AI技術能解決哪些問題？我們要如何在AI發展的核心價值鏈中占據關鍵位置？

政府在這場AI競賽中，也應扮演積極的推動角色與強力的政策支持。包括規劃國家級AI發展戰略、設立長期AI基金，專注於基礎模型研發、人才培育及產業應用，同時加強與國際接軌：與全球頂尖AI機構合作，鼓勵本土企業參與國際競爭，而非僅滿足於本地市場。

台灣不應抱持觀望心態，也不能僅靠硬體優勢自滿，應該以全球市場為目標，積極參與技術創新與產業生態建構。我們需要有更遠大的抱負，更積極的戰略，才能讓台灣在AI時代站穩腳步。