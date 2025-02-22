經濟日報社論／台灣燈會應改弦更張

台灣燈會今年在桃園舉辦，在桃園市出資6.33億元，交通部補助1.5億元。聯合報系資料照

台灣燈會今年在桃園舉辦，在桃園市出資6.33億元，交通部補助1.5億元，總預算7.83億元之下，在2月16日周末湧入220萬參觀人潮，造成交通大癱瘓，要回桃園青埔的人回不了家，要出桃園返家的人也塞在路上，甚至要出國搭機的旅客也受到波及，一場慶祝元宵節的台灣最大盛會，演變成一場交通浩劫，令人扼腕喟嘆。

「台灣燈會」從1990年開始，以「台北燈會」型態，由交通部和台北市政府合作，於台北市中正紀念堂舉辦。應其他縣市要求，2001年開始在全台各地、由各縣市爭取輪流辦理，並在2003年定名為「台灣燈會」。據估計，2019年的屏東燈會創造了130億元新台幣的相關效益，2022年高雄燈會效益高達160億元，2023年台北燈會更達到200億元；以預算不足10億元觀之，絕對是個本小利多的「生意」。因此，預算較寬裕的縣市固然極力爭取(台中市、台南市、高雄市都舉辦三到四次)，預算緊俏的縣市也卯足全力(嘉義縣三次)，希冀燈會能吸引眾多人潮、商機，並藉此提高政績。

然而，人潮帶來的交通問題一直是個難以解決的重大問題。在二周的燈會展期，都能帶來上千萬人次的觀眾，但周末人潮往往超出交通負荷甚多，造成嚴重交通堵塞。例如，2011年苗栗舉辦的燈會，連續兩天都帶來約150萬名觀眾，癱瘓了苗栗交通，高速公路回堵23公里。2015年台中燈會的150萬人潮，讓烏日火車站必須等候1小時方能入站。因此，這次桃園青埔高鐵站的高人潮可以預期，只是多到220萬人的確超乎想像，應該和地點在高鐵站特區，交通特別方便、吸引民眾高度興趣有關，造成交通癱瘓也是理所當然。幸好，台灣民眾素質高，願意耐心排隊等候人潮舒緩；沒有發生嚴重的意外事件。

然而，對如此一件萬眾矚目的大事，卻經常發生交通癱瘓，承受著可能發生人命的重大風險，卻未能防微杜漸、妥善規劃，絕對不是一個有效能、負責任的政府應有的行為。2022年10月，韓國首爾梨泰院發生159人死亡、超過200人輕重傷的踩踏事件，可見踩踏死亡事件絕非開發中國家的專利，政府應深自引以為鑑。主導燈會的交通部，不宜僅要求爭取舉辦的縣市提出「看來可行」的交通疏導規劃，卻一再讓台灣民眾提心吊膽，應立即提出能有效解決問題的方法才是正辦。

我們拋磚引玉，提出幾種變更燈會模式的選擇，讓交通部在進一步深入研究後，提出更好的辦理模式，達成人潮分散、交通風險減小，但經濟效益可能更高的目標。首先，可以將補助金額提高到2億元，補助南部和北部兩個縣市各1億元，同時分別於兩個縣市舉辦，如此，兩處個別參觀的人潮應會稍微減少，但總人數可能會提高，經濟效益自然更高，且各縣市不必如過往那麼激烈地爭取舉辦。其次，可以要求申辦的縣市必須由鄰近的兩個縣市聯合爭取，如此，嘉義縣和嘉義市可能合作爭取，舉辦的地點應該會分散在兩處，交通的負擔自然減少，且因有兩個參觀地點，要完整參觀的時間需要更多，外地前來觀賞的人潮投宿當地的比例應會提高，自然創造出更高的商機。

交通部如果願意，可以提高總補助經費，將兩種建議同時採納，那麼元宵燈會將會同時出現在南北四個縣市；由於可看性提高，將可以提高境外旅客到訪的動機，帶來更大的商機，而民眾也不必像過去由北到南奔波。總之，台灣燈會的意外風險極高，政府最好改弦更張，方能免除年年走鋼索的危機。