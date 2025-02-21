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聯合報黑白集／華府未鬆口，綠營先出櫃

聯合報／ 黑白集

美國務院修改了官網的美台關係介紹。圖為美國國務院下轄的外籍記者中心。 圖／聯合報系資料照片
美國務院修改了官網的美台關係介紹。圖為美國國務院下轄的外籍記者中心。 圖／聯合報系資料照片
《孟子》裡的故事：春秋晉國有人名叫馮婦，喜好空手與虎搏鬥，後來他想改掉好勇鬥狠形象，全力約束自己，一時頗受稱道。某天馮婦經過野外，看到獵人圍住老虎卻不敢上前，忍不住手癢又捲袖子搏虎。因此被譏，裝了半天，還是本性難移。

兩千多年後，類似故事重演。美國務院網站描述對台關係，拿掉「不支持台獨」句子，綠營頓時一片叫好，掩不住對「老大哥開綠燈」的興奮。至於華府稱仍堅持一中政策，或加上台灣問題須經「雙方人民」同意解決，這些句子就自動忽視了。

民進黨當家日久，無法把民怨都推給前朝，抹紅反對者遂成為第一要務，彷彿批評綠色執政的聲音都出自北京授意。要罵別人不忠，自得先搶占捍衛中華民國的制高點，於是自「台獨金孫」賴清德以下，個個都急著表態劃清界線，強調「不需也不會」宣布台獨。但一遇華府稍有鬆動，他們就像心癢難耐的馮婦，忙不迭表態「出櫃」。平日言必稱中華民國，不過是惺惺作態。

馮婦故事的背景是有人問孟子，怎沒勸齊王開糧倉賑濟災民？他答，明知無效的事還硬要做，就和馮婦無異了。孟子若生在今天，大概會說「有些事你現在不必問，有些人你永遠不必等」。

人類行為的反覆，是歷史趣味。也有很多時候，令人笑著笑著就哭了。

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