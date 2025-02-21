聯合報社論／烏克蘭遭棄如敝屣，台灣還在為幾個字自嗨

美國國務卿魯比歐（右）與俄國外長拉夫羅夫（左）十八日在沙烏地阿拉伯利雅德，就俄烏停戰舉行會談。 （法新社） 美總統川普向烏克蘭索取稀土礦未遂，隨即派國務卿魯比歐前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，與俄國外長拉夫羅夫就俄烏停戰問題展開會談。令人驚訝的是，苦戰三年的烏克蘭未應邀與會，相關的歐洲盟邦也都被拒於場外，不得其門而入。烏克蘭幫西方圍堵俄國三年，最後卻落得被棄如敝屣，令人唏噓。

川普聲言要終止俄烏戰爭，卻選擇先安排與俄羅斯總統普亭會面，對烏克蘭的尊嚴和利益則沒有太多顧惜。這幾天，他更對烏克蘭總統澤倫斯基冷言冷語，譏他「做得很爛」，罵他「獨裁者」，說他只想從美國的援助「撈油水」，還指控他不該發起戰爭。從這樣的態度看，外界要期待川普扮演「公正的調停者」角色恐怕很難，就算戰爭如願停止，烏克蘭的命運也令人擔憂。

再過兩天，距離二○二二年二月廿四日俄軍入侵烏克蘭，正好屆滿三年。這三年，烏克蘭在西方國家支援下苦撐抵抗。據西方媒體估計，烏軍死亡人數超過八萬人，俄軍死亡人數也達七萬人，雙方死傷加總超過百萬人。此外，這場戰爭造成一千多萬烏克蘭人流離失所，超過九百萬人流亡國外成為難民，另有五百萬人無法住在自己原來家園。從人道角度看，這場戰爭確實該畫下句點，問題只在：和平的代價，會不會要全由烏國片面埋單？流離的烏國人民屆時能安返家園嗎？

到了這個節點，當了三年「抗俄英雄」的澤倫斯基，手上恐怕就沒有什麼好牌可打。他過去三年之所以能一派正氣凜然，主要是靠著歐美國家的力挺，又送武器又送金援，在戰場上把俄軍的包圍之勢勉強扛住。如今拜登下台，唯利是圖的川普對「盟邦道義」那套東西毫無興趣，澤倫斯基再要用「民主同盟」來爭取支持，已註定得不到回應。尤其，川普剛促成以巴停火，即自己吹噓「能得諾貝爾和平獎」。在這樣的心態下，他必然會千方百計搞定俄烏停戰，至於要犧牲烏克蘭多少土地和利益，又豈在他的掛慮之中？

美俄這次在利雅德的談判，共達成四項共識：一、美俄建立磋商機制，以實現「外交關係正常化」；二、兩國成立「高階團隊」，盡快結束俄烏衝突；三、雙方同意為地緣政治及經濟投資的合作奠立基礎；四、雙方確保以有效方式推進談判進程。近幾年，西方國家聯手「圍堵制裁」俄羅斯；到如今，美俄外交閃變為「關係正常化」，這是多麼迅速的變化。此外，俄羅斯主權基金負責人並宣布，一批美國公司預計將在第二季「重返俄羅斯」。可見，川普利用「俄烏和談」的名義，將他的商人觸角伸得有多遠、多深、多偏。

面對美俄談判，曾與烏克蘭同仇敵愾的歐洲國家卻被晾在一旁，當然備感尷尬。法國總統馬克宏為此召開歐洲緊急會議，但各國對於是否派兵支援烏克蘭，卻難獲共識。歐盟外長卡拉斯發聲提醒川普，「不要掉入普亭圈套」，並稱任何協議只要歐洲拒絕執行，就會失敗。但歐盟若只有道德喊話，無法提出具體策略，烏克蘭不僅將面臨割地之痛，亦無法加入北約，甚至得不到國家戰後重建的援助。

川普的介入，確有可能使俄烏戰爭加速停火，卻不是以外界期待的公平調停方式達成。這種以犧牲烏克蘭的利益和領土為代價的結局，看在對烏克蘭有強烈投射作用的台灣人眼裡，勢必是極大的衝擊。這幾天，許多人還在為美國務院網站拿掉「不支持台獨」字眼歡欣；但目擊烏國苦戰三年卻飽受奚落，這種自嗨不會太輕薄幼稚嗎？