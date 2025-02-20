聯合報社論／烏克蘭果然成了菜單

烏國總統澤倫斯基表示，任何沒有該國參與的協議，烏克蘭都不會承認。法新社 美俄兩國高層在利雅德會談，就終結「俄烏戰爭」展開商討，烏克蘭卻未獲邀參加。烏國總統澤倫斯基忿恨地說，任何沒有該國參與的協議，烏克蘭都不會承認。

烏克蘭在拜登支持下與俄國苦戰三年，到頭來，川普要喊停戰爭，卻不問烏克蘭的意見，真是情何以堪。所謂「人為刀俎，我為魚肉」，正是此景。澤倫斯基開出「三條件」，稱只要「俄國撤出烏克蘭所有領土」、「烏國加入北約」、「普丁進監獄」，烏國不參加協商也沒關係。但他心知肚明，這三條件，川普一個也不會理睬。

川普也回嗆澤倫斯基，「你們三年前就應該結束戰爭，你們不應該開啟戰爭，應該要達成協議。」同一個美國，拜登主戰，川普要和，烏克蘭只是個暈頭轉向的棋子，直到變成棄子。

美國前國務卿布林肯曾說，在國際體系中，「如果你不在餐桌上，就可能在菜單上」。目前的情況，烏克蘭果真變成了「菜單」，任由美俄叫價宰割。川普稍早提議，烏克蘭讓美國擁有五十％的稀土礦，以換取美援，遭澤倫斯基悍拒；川普立馬把烏克蘭貶為菜單，這就是大國強權邏輯。

前不久，川普以「中東和平」為名推促以哈和談，卻隨即提出「清空加薩」方案，要把當地居民都塞給鄰國。深信「今日烏克蘭，明日台灣」的台灣人，請好好想一想！