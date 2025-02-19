聯合報黑白集／大罷免遇上肉蒲團

聯電創辦人曹興誠（右）積極參與政治活動、高舉反共旗幟，但他被爆出多年前婚外情和不雅照，成為這兩天最熱門的八卦話題。圖／聯合報系資料照片 號稱「公民自主」的大罷免運動，生氣勃勃。領銜人之一的網紅史書華，被爆劈腿休妻，鹹濕對話外流。接著，總統府「全社會防衛韌性委員會」顧問曹興誠，也被傳包養「中國小三」，散出多張私密照。公民運動穿插外遇艷情，膻色腥俱全，網民戲稱是綠營「性lie台灣」系列出品。

曹董養大陸小三時，還是新加坡人。他聲明說，「AI發達，什麼圖都可造假，講真假沒意義」，四兩撥千金。不過，他又擔心影中人「在大陸無處容身選擇自殺」，被解讀是間接承認此事。台派忙帶風向，稱曹董挺民主才被亂爆料，同情他被中共設局，呼籲「罷免是救國，無關私德」，別受親中勢力分化。老曹連忙改口喊告。

史書華醜聞連環爆時，台派憂心罷免連署被拖累，疾呼「一切都是阿共陰謀」。知名學者還將劈腿又侵權的史書華，比作美國人權鬥士金恩博士，稱兩人都被指控私德以削弱道德影響力。也真能扯。

罷免如果與領銜者私德無關，又何必將這些爭議人士推上道德山尖呢？西諺說，「愛國是無賴最後的避難所」。無賴都能愛國，何須擔心牙醫和總統顧問的肉蒲團壓壞大罷免？