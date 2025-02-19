聯合報社論／邊喊團結邊政爭，賴清德心情愉快嗎？

大罷免潮如火如荼，中選會17日宣布，收件已達55案。圖／聯合報系資料照片 大罷免潮如火如荼，中選會十七日宣布，收件已達五十五案。其中，五十二件為立委罷免，一件是縣市長罷免，兩件為議員罷免案。不難想見，今年政壇必然殺聲震天，政務及議事因對峙停擺，將會是個「政治黑暗期」。對此，一手推動大罷免的民進黨團總召柯建銘志得意滿，他並透露賴總統最後會出面號召大罷免；但府方澄清，賴總統從未討論大罷免「出場」。

儘管府方聲稱賴總統未討論「出場」大罷免，但並未否認他參與柯建銘和閣揆卓榮泰的討論，顯示他參與甚深，只是在斟酌最後「臨門一腳」的時機。先前，外界以為柯建銘號召大罷免是「自作主張」暴走演出，實際上賴清德不僅默許，還參與討論獻策，並不斷配合演出。「賴柯雙簧」的調性，就是由賴清德以總統高度呼籲「團結」與「和諧」，柯建銘則以末代總召的悲鳴號召「大罷免」，兩人一唱一和，逐步把大罷免引燃成一片火海。

五十二件立委罷免案，是什麼意義？全國立委總席次計一一三席，扣掉卅四席不分區，計有七十九席區域立委。換言之，現任七十九席區域立委，將有六成五以上被捲入罷免風暴。如此大規模的罷免，已接近一次全面改選，這在全球民主國家中恐聞所未聞。本屆立委就任剛滿一年，無論執政黨或在野黨立委都未見重大的失職或敗德行為，但只因柯建銘帶頭煽風點火，一堆人無緣無故就要遭到「罷免」，這豈是一個成熟、有素養民主國家的作為？

大罷免基本上就是全面燎原的「仇恨動員」，不需要理由，只要不斷地指控造謠、抹黑抹紅，就能撩撥民眾怒火，冷靜的公民也只能被迫加入。柯建銘是不分區立委，不會成為罷免對象，他在乎的只是自己「最後的總召」要幹得轟轟烈烈，為民進黨立下「名垂青史」的汗馬功勞，手段再醜陋也無所謂。但像前書記長蔡易餘，即因地方罷免壓力太大，不願再擔任黨團幹部。也因此，民進黨團本屆幹部職務，大都改由不分區立委擔任。這種情況，由「民意代表性較低」的不分區立委，主導罷免「民意代表性較高」的區域立委，從任何角度看，都是極「病態的政治」。

更可議的，是賴清德和柯建銘合作演出的「和戰雙簧」。一開始，外界以為柯建銘高唱大罷免，只是他個人脫線演出，並非民進黨選擇的路線。讓人不解的是，賴總統在各個場合不斷呼喊「朝野合作」、「社會團結」、「國和萬事興」，卻依然放任柯建銘持續進行仇恨動員。迄今，人們才知道，原來賴、柯等人一直在討論大罷免的進行，包括如何搭配行政院對國會法案的「覆議」及「釋憲」製造話題。亦即，賴清德的團結與和諧呼喊，不過是搭配柯建銘的「主戰」論調演出，表面上維持元首的高度，終究只是一場「以和引戰」的完美政治雙簧罷了。

賴清德是民選的國家元首，他卻自甘紆尊降貴，配合柯建銘演出政治鬥爭戲碼，令人驚訝。柯建銘是個工於心計卻缺乏理念的過氣政客，他發動的大罷免豪賭，是拿民心、國運和賴清德的正當性為賭注，自己則不費分文。面對柯建銘的豪賭，賴總統卻天真地跟進下注，隨著他的仇恨節奏起舞，絲毫不顧自己的責任和人民對政治煙硝的反感。賴清德有沒有認真想過，綠營能從這次大罷免扳回幾席？經過這場政治惡鬥的黑暗期，選民還會覺得賴清德是合適的領導人嗎？當川普的壓力不斷增加，台灣卻陷在大政爭泥淖，賴清德的心情真的愉快嗎？