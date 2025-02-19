經濟日報社論／列強爭奪稀土 烏克蘭恐成棄子

烏克蘭總統澤倫斯基在慕尼黑安全會議期間與美國副總統JD萬斯舉行會談時，美方表示，希望烏克蘭簽署一份允許美國獲取烏克蘭稀土礦產的協議。圖為澤倫斯基向記者出示一張原屬機密的烏克蘭稀土礦藏地圖。路透 俄烏戰爭停火協議談判，美俄正待展開，烏克蘭從棋子變棄子，無法參與談判，而且還要被迫接受俄羅斯的條件，讓出被侵占的土地，以及不得加入北約；如今烏克蘭總統澤倫斯基唯一手中剩下的籌碼，就是據說高達5兆美元的稀土礦產。

烏克蘭從去年美國總統選前就在兜售這個「勝利計畫」，還準備了顯示眾多礦藏的地圖。當時澤倫斯基就表示，烏克蘭願意與美國建立互惠互利的合作夥伴關係，共同開發烏國蘊藏豐厚的稀土、鈦、鈾、鋰等礦產。目前已知烏克蘭的鈦金屬礦產，是全歐洲最大的，可用於飛機與船艦製造所需的合金，也有豐富、用於電池的鋰，這是這場戰爭的戰利品，未來勢必成為爭奪的對象。

川普政府已經向烏克蘭提議，希望以繼續軍援，以及償還美國自2022年2月戰爭爆發以來所提供的數千億美元武器與援助，來換取該國50%的稀土礦產所有權，日前美國財政部長訪問基輔時就提出協議草約，但被認為是不平等的殖民協議，澤倫斯基拒簽，可是如果沒有美烏稀土協議，可能會影響未來的停火談判。因為這不是單純的經濟開發協議。

首先，如果沒有美國的繼續援助，烏克蘭財政將會破產，政府將會立即垮台，但是川普過去是反對美國持續援助烏克蘭的，他在競選時，甚至嘲諷澤倫斯基是「史上最偉大的商人」，每次來美國一趟都會帶走1,000億美元。如果美國停止支援，就像阿富汗美軍撤走一樣，烏克蘭沒有任何底氣，很快就會不得不投降。

其次，澤倫斯基去年可能還想藉著稀土協議，換取在談判桌上有一席之地，但是現在這個希望破滅了，美俄直接談判決定停火協議的原則，烏克蘭只能成為棄子，沒有決定自己前途的權利。

而且烏克蘭雖然稀土礦產豐富，但是大部分的礦區位於目前由俄軍控制的地區或者是俄烏交戰的前線地帶，澤倫斯基原本希望經由他的「勝利計畫」，能夠重新鞏固國際盟友，擊退敵人，共同開發；但是專家們卻認為，單單只是停火是不夠的，必須真正的和平，大家才敢去開發這些位於敏感地帶的礦產。

換句話說，澤倫斯基所畫的大餅，未必能夠充饑。

現在稀土協議已非烏克蘭能夠主導，以川普所提出的協議條款，烏克蘭政府的匿名官員私下批評，好像是18世紀對非洲殖民地的帝國主義式掠奪，澤倫斯基不敢簽，委婉地表示，關鍵礦產協議「尚未準備好」，因為協議內容尚未包含基輔希望納入、旨在保護其利益的條款，可是烏克蘭恐怕連不簽的自由都沒有。

歐盟國家是願意支持烏克蘭的，但現在也被美國擋在談判門外，川普只希望在停火協議達成之後，由歐洲國家出錢出力，協助維和的工作，也許屆時澤倫斯基的稀土礦產，能夠提供歐洲國家部分補償。

過去三年來，很多人把烏克蘭的例子，拿來比較台灣；保衛烏克蘭，就像是保衛台灣一樣，不僅僅涉及民主基本理念，更是有價值的，因為烏克蘭有稀土資源，美國仍然會重視烏克蘭，而台灣有價值，因為生產晶片，所以美國一定會保衛台灣。但是烏克蘭現在的情況，更值得台灣警惕，烏克蘭渴求脫離俄羅斯掌控、加入北約，接受美國軍援，成為抗俄先鋒，被政客一步步推向戰爭陷阱；一旦美國想結束這場代理人戰爭，烏克蘭馬上從棋子變成棄子。

川普和普亭通話後，川普幾乎接受了普亭的所有條件，徹底打破烏克蘭的最後幻想，澤倫斯基和烏克蘭只能夠接受棄子的命運，自己豐富的稀土資源只能夠成為列強爭奪的戰利品。

烏克蘭的稀土，就像是台灣的晶片，看看人家，想想自己，讓人不寒而慄。