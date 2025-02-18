聯合報社論／對川普搶晶片的指控，政府要有勇氣辯駁

川普數度點名台灣偷走美國晶片事業，並且主張通過關稅手段，鼓勵晶片公司在美國設廠，減少對中國大陸和台灣的依賴。 歐新社 美國總統川普近日下令檢視貿易夥伴的「不對等」措施，再度點名台灣搶走美國晶片生意，要求將產線遷至美國，並揚言將對我晶片課稅。賴清德總統為此召開國安會議，提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，呼籲以合作促進多贏。外媒則傳出，白宮要求台積電以入股方式與英特爾（Intel）合作，台積電仍在評估。

川普大打關稅戰，除破壞全球貿易秩序，自毀美國民主平等精神，也勢將導致貿易夥伴轉向。台灣近年對美國貿易順差激增，半導體出口暢旺，確是主因之一。然而，這是台灣晶圓品質與競爭力優越所致，怎能說是台灣「搶了美國的生意」？如果英特爾產品傑出，又何需擔心生意被偷走？尤其，台灣進口美科技產品的關稅稅率多半很低，如果川普大談「對等關稅」，卻對台灣晶片加徵「百分之百關稅」，那有何「對等」可言？

美國近年晶片競爭力衰退，說穿了，主要是經濟政策揚棄製造業所致，導致產業大量外移，從而造成生產鏈破碎。此外，美國工程師及工人因勞動意識高漲，缺乏隨時待命解決問題的工作精神；這對於要求絕對精準、廿四小時不停工的半導體廠而言，都是競爭力脆弱的因素。台積電的亞利桑那廠，比在日本的熊本廠早一年半開工，卻晚了一年半才完工，即說明了一切。

川普指控台積電「搶了美國生意」，是一廂情願的說法，過度簡化了產業科技、經營策略及市場競爭的因素。美方若不細究其中原因，一味動用關稅和外交蠻力施壓，要讓美國重返榮光，恐怕只是空思妄想。因此，賴政府面對川普的指控，不能一味屈從，而應委婉嚴肅地提出說明，讓美國和其他台灣晶片用戶明白其中原委。否則，若只想用大量軍購來換取美國對晶片鬆手，恐收不到太多功效。畢竟，「台灣偷晶片」已成川普的民族情結，他不會善罷甘休。

台積電目前可能面對的情勢有三：一是輸美晶片被課以重稅，二是亞利桑那廠加速發展先進製程，三是與英特爾等美國科技廠商合資，共同籌建新的晶圓廠。對台積電而言，輸美晶片被加徵關稅其實相對容易應付，即使加徵百分之百關稅，也應能順利轉嫁。

至於亞利桑那廠部分，去年開始量產的第一廠，生產的是四奈米晶圓；二○二八年即將完工的第二廠，則預計將生產最先進的二奈米和三奈米晶圓，此外，更新的第三廠，已在規劃之中。問題在，拜登任內透過《晶片法案》批准的六十六億美元補貼，目前僅十億美元到位；川普則威脅，台積電若不將產線遷至美國，他將取消後續補貼。如此不守承諾的作風，當然極不合理，賴政府應協助台積電向美方據理力爭。畢竟，台積電亞利桑那廠生產的已都是先進晶片，川普還要強勢片面壓榨，是很失格的作法。

至於台積電如何與英特爾合作，則是一個更棘手的問題。兩家公司製程截然不同，台積電「接手」英特爾的管理，並無意義。若由台積電和英特爾聯手高通等另組新公司，各家能不能產生共同的新目標，則在未定之天；而台積電則須冒營業機密外洩的風險。總之，這一條路變數最多，也未必實現川普想要的「美國製造晶片」大業。

台積電的晶片全球「獨霸」地位，目前面臨險峻考驗；最終應該如何選擇，唯有該公司知道如何衡量利弊得失。亦即，賴政府切勿越俎代庖，代台積電向川普作出任何承諾。政府該做的，是釐清川普指控台灣「搶晶片」的謬論，不要讓台灣晶片業百口莫辯。