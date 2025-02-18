經濟日報社論／建構面對川普時代的世界觀

建構面對川普時代的世界觀。 路透

川普颶風襲向台灣，在貿易夥伴關稅「公平與對等計畫」的總統備忘錄中，再度指控台灣搶走美國晶片生意，並威脅「如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。賴總統因此召開國安會議討論因應之道，提出三點應變策略：與美國合作實現自由開放的印太願景、全球供應鏈民主夥伴倡議、兩岸關係維持「三不變」，並聲言堅定地與民主國家站在一起，深化與理念相近國家的戰略夥伴關係。這三大策略顯示賴政府的世界觀仍停留在拜登時代，並未掌握川普的思考框架與戰略主軸，也缺乏符合現實的國際宏觀視野，無法應對川普帶來的新震撼。

川普唯美國利益是從，看待他國端視其有利抑或有害美國，殊無價值同盟、理念相近、親疏關係與敵我陣營之分，甚至欺善怕惡，先對無抗拒之力的倚美國家下手。他已挑動的關稅貿易戰役，顯示他將關稅戰武器化，徵收高關稅以構築其保護主義高牆，迫使他國接受美國索求，或者移轉關鍵產業供應鏈在美國投資生產。

賴總統所謂「印太願景」、「供應鏈民主夥伴」以及兩岸關係「三不變」，在川普看來是「前朝」的謬誤。印太戰略是明日黃花，供應鏈只有利美或不利美之分，沒有民主不民主的界線；至於什麼「三不變」，對台灣除了收收保護費或者拿來和中國大陸交易之外，現狀維繫與否與美國何干？他在意的是你編列的國防預算夠不夠？向美國繳交的保護費足不足？何況這幾年美中在西太平洋的軍事中，強弱態勢已急速變化，美軍對解放軍各項軍武發展快速十分忌憚，川普對台海議題的關注焦點大不同於拜登。

面對川普2.0，台灣主要的壓力與挑戰，一是國防預算高低，二是關稅高低與貿易平衡，三是台積電（2330）帶領半導體入美。

台灣對美貿易順差近年急速成長，根據美國商務部數據，去年台灣對美國貿易順差為739億美元，創歷史新高；較前年的478億美元，大幅增加55%，成長幅度居美國主要貿易夥伴之冠，台灣對美國的貿易順差總體排名全球第六。川普必然死盯不放。他近日宣告的「對等關稅」將影響台灣傳統產業，關稅戰勢必對台灣出口貿易與經濟發展產生重大衝擊。

其次對於台積電和半導體產業，從拜登到川普基於美中地緣政治對抗、提高供應鏈自主的考量，決意掌控半導體晶片製造產業。川普希望台積電加速並擴大落地美國，甚至傳聞要台積電技術移轉英特爾，以利重振美國晶片製造業，因此保護台積電，避免關鍵技術流失，更讓半導體產業持續發展技術，成為台灣在美中晶片戰爭中的最大考驗。這不是賴政府一句「協助產業赴美投資」簡單的話可以應對，更不是一昧「媚美」、「舔川」即可護衛台灣的產業發展前景。

賴政府應對川普衝擊，因應策略仍然是舊思維，缺乏明確而有力的策略方案，看不到維護台灣主體利益的積極主張，相對於強硬以對的墨西哥或者拒簽礦產協議的烏克蘭等國，賴政府缺乏有讓步又有堅持的硬氣，遠不足以保護相關產業及台灣整體的利益。

川普為一世霸主，習慣吃軟不吃硬，尊重強力、強勢與強硬者，不敢為所欲為，但鄙視弱者，吃人絕不手軟。對川普的要求，斷然拒絕固然行不通，全然配合更將全盤皆輸。無論是國家安全還是產業維護，都必須有所堅持，保留反制餘地，否則換不到安全保障，也保不住「矽盾」，避免像烏克蘭一樣，成為美國的「棄子」。

最重要的是要審視平衡戰略的必要性，面對川普颶風，連美國的盟邦，包括歐盟、英國與日本，多尋求改善對中關係，以為制衡與出路。賴政府如果依然故我，附從美國到底，絕非明智之舉。