聯合報社論／政府財政「三高」，戳破稅收超徵假象

去年稅收超徵5283億元創歷史新高。 圖／聯合報系資料照片 財政部公布去年稅收實徵淨額，「又」比預算數超徵五二八三億元，創下歷年新高。國民黨要求還稅於民，全民普發一萬元，並將普發現金法制化；賴清德總統則規畫進行社會投資，包括零到六歲國家一起養、長照3.0、癌症新藥基金、學費補助等。但不管是還稅於民或投資社會，稅收超徵背後，是民進黨執政下財政失靈、稅制不合理、預算編列浮濫與執行失能。

從二○二一年起，稅收大幅超徵成為常態；到去年為止，超徵金額已達一點八兆之多，預算編列時的估算和實際徵收金額誤差之大，令人匪夷所思。學者更認為，稅收和超徵金額均創新高，反映預估失準、稅制有問題；稅收成長與經濟成長不成比例，更顯示政府超拿經濟成長果實。因此連年大幅超徵，不是制度性問題，就是政府有意或無意的「錯估」。

稅收大幅超徵，民進黨政府除拿來做為「經濟暢旺」大內宣，亦宣稱將優先用於償債或減少借債；但事實是近四年超徵稅收，拿來償債者卻少得可憐，總比率僅在超徵金額一成上下。所謂「超徵優先償債」說法，不攻自破。

對於超徵的稅收，民進黨政府既不願還稅於民，還債亦極其有限，僅在二○二三年為拉抬總統、立委選情，普發六千元。而且，雖然稅收年年超徵，但收支相抵後，還是年年入不敷出，必須增加政府債務。這也造成一方面稅收超徵創新高，另一方面出現政府「財政三高」的矛盾情況。

所謂「財政三高」，第一高是過去政府金雞母的台電、中油，累計虧損金額連年擴大。截至去年為止，台電在未將核四認列損失情況下，累積虧損超過四千二百億元；中油累計虧損則逼近七百億元，兩者合計近五千億元。第二高是舉債金額創新高。國債從二○一九年底不到五點四兆，到去年底已接近五點九兆，今年一月底更逼近六兆，年增近千億。第三高則是特別預算金額高。近三年的特別預算總金額已超過五千七百億元，由於特別預算多由舉債支應，也就造成「稅收超徵愈來愈多，欠債也愈來愈多」的結果。

特別預算失控，起自蔡政府時代將特別預算常態化。短短八年就編列了十三個特別預算案，總金額達二點五兆元，超過過去廿六年三任政府總和。而且這些特別預算都是一次編列數年，其中多個預算執行時間延伸到蔡政府卸任後，根本是「債留子孫」。

特別預算如確有必要，還情有可原，但事實不然。以前瞻基礎建設計畫為例，總計將耗費近九千億元。如今計畫已接近尾聲，但民眾卻很難看到前瞻計畫的前瞻性與具體成果，看到的只是在各地大撒幣、虛擲公帑。又如民進黨政府宣稱花了大筆預算在防洪治水，尤其南部地區更占防洪治水預算大宗；但去年三颱接力襲台，高雄成水鄉澤國，所謂「治水成果」完全破功。台電、中油鉅額虧損原因推給俄烏戰爭，實際上卻是非核家園政策貽害。其他只是單純「發錢」的紅包政策，更是不勝枚舉。這樣的特別預算，財政紀律焉能不混亂？

民進黨反對還稅於民，但無心還債，又不把錢用在刀口上，因為稅收大幅超徵，只是政府債台高築、財政紀律敗壞的遮羞布罷了。但正因政府支出浮濫，撒幣不貶眼，更凸顯藍白刪預算的必要性，也讓還稅於民更具正當性。至於賴清德規畫的社會投資，實多為其政見支票，不是納入政府預算，就是已覓財源；超徵的稅收要用部分來加碼社福，民眾應不反對，但與部分還債和部分還稅於民，應不衝突。