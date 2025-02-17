經濟日報社論／中國大陸如何因應川普2.0挑戰

川普再度入主白宮，全球經濟與地緣政治發生劇變，關稅戰、科技封鎖與供應鏈重組將升級，美中兩國競爭將愈發激烈。 （美聯社）

川普再度入主白宮，全球經濟與地緣政治發生劇變，關稅戰、科技封鎖與供應鏈重組將升級，美中兩國競爭將愈發激烈。在這場新對抗中，北京政府面臨前所未有壓力，亟需有效應對川普2.0時代經濟與科技封鎖對策，以確保中國在全球產業鏈中的競爭力。美中未來如何博弈，成為全球關注焦點。

川普政府宣布，從2025年2月起，對中國商品加徵10%關稅，並可能進一步提高，衝擊中國對美國出口。面對這波關稅攻勢，中國將採取幾種應對措施。

首先，北京可能對美國關鍵產業進行精準報復，尤其針對農產品、能源與航空業等美國經濟核心領域實施反制。例如減少美國農產品進口，從而削弱川普在農業州的支持率；降低美國天然氣與原油進口，影響美國能源企業收益；對波音飛機加徵額外關稅，轉而採購空中巴士，加重美國航空業壓力。這些舉措不僅能削弱美國企業競爭力，也能促使美國商界對川普政府施壓，要求重新評估對華政策。

除了針對美國產業施壓，中國還可能加快供應鏈「去美化」，減少對美國原料與零組件依賴。中國政府可能擴大對華為、中芯國際等本土企業的支持，並加強與世界其他科技強國合作，以確保關鍵設備與技術的穩定供應。在新能源領域，中國可能深化與歐洲合作，發展電動車電池、太陽能、氫能產業等新興技術，減少對美國供應鏈依賴。

美中對抗焦點並不僅限於關稅戰，川普勢必進一步收緊對中國科技企業限制，擴大對華為、中芯國際等企業禁令，禁止美國企業與之合作，並限制先進晶片與人工智慧技術出口，遏制中國科技業發展。

面對這一挑戰，中國的應對策略將包括幾個方面：首先是加速自主創新，加大對半導體、AI、量子計算與5G技術投資，提供本土科技企業更多補貼與資金支持，推動「去美化」半導體產業鏈，建立完整國內晶片生產體系，降低對美國技術依賴。

其次，中國將強化與非美科技夥伴合作，深化與歐盟關係，與荷蘭、日本、南韓等強化聯繫，確保能夠獲取關鍵設備與技術。北京可能與東協與中南美國家建立經貿夥伴關係，輸出5G、雲端運算與AI技術，降低對美國市場依賴。

中國可能對美國科技企業採取反制措施，提高監管與稅負，限制其在中國市場擴張。中國政府可能加強對美國AI與雲端企業（如谷歌、微軟）審查，提高其進入中國市場門檻。這些舉措不僅能對美國科技公司形成壓力，也可促使它們遊說川普政府調整對華政策，以維護其在中國市場利益。

儘管美國關稅與科技封鎖對中國構成壓力，但中國仍然擁有強大談判籌碼，其中中國市場的准入許可是一張重要王牌，北京可選擇限制蘋果、特斯拉、高通等美國企業在中國市場的業務範疇，迫使這些企業對川普政府施壓。

中國控制全球80%稀土供應，若對美國實施出口管制，將嚴重影響美國高科技與軍工產業。

中國亦可透過金磚國家聯盟、東協加一等組織，形成區域貿易與科技聯盟，以削弱美國影響力，增強全球經濟地位。值得特別注意的是，北京可能提高加入美國不是會員國的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）優先程度，而這對台灣的加入將形成更大障礙。

川普2.0的貿易與科技戰已箭在弦上，中國將透過關稅反制、科技自主、金融戰略、區域結盟來應對挑戰。儘管短期內中國經濟勢必遭受重大衝擊，但中國已開始著手布局長期策略，透過供應鏈重組、技術突破與國際聯盟來減少衝擊。

展望未來，美中競爭將進一步升級，全球市場不確定性亦將隨之加劇。在這場經濟與科技霸權對決中，誰能率先突破封鎖、確立優勢，將影響未來全球經濟發展方向，台灣身處颱風眼，必須隨時保持警戒，方能確保不會無端遭受傷害。