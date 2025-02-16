經濟日報社論／稅收創三項新高 透露嚴重警訊

財政部。 聯合報系資料照

財政部公布去（113）年全國稅收實徵淨額，創下三項新高。全國賦稅收入上修至3兆7,619億元，是歷史最高。實徵數超出預算數，也就是「超徵」高達5,283億元，更刷新歷年最大超徵金額。此外，租稅負擔率上升到14.8%，為近26年新高。

上述創下新高紀錄的數據背後，透露一些重要的財政訊息，包括稅收預估能力、稅收與經濟脫勾甚至背離現象、稅制的合理性、超徵稅收是否應優先還債或還稅於民。

稅收超徵率高達16.3％，是113年度概估經濟成長率4.3％的四倍，顯示財政部的稅收預估模型，雖然近十年來屢屢預估失準，而不斷地研究改進，但失誤率仍然偏高，幾乎失去參考價值。由於持續性且為數頗鉅的稅收預測誤差，涉及歲出預算的水準以及財政收支平衡，影響政府施政的延續性、資源分配在不同年度乃至於世代之間的運用等問題，影響層面既深且廣，而且滋生政治紛擾。

尤其，國稅占全部稅收的比重高達九成，國稅預測又比地方稅更為不準。財政部實有必要，找出國稅（尤其是所得稅、營業稅）預估失準的關鍵原因，改進預估模型，希望能在未來年度明顯降低誤差，才不會滋生政治紛擾。

其次，113年稅收比前年增加3,057億元，年增率高達8.8％，是預估經濟成長率4.3％的兩倍多，是近11年來第九次發生兩者「脫勾」，甚至相互背離的「非常態」現象，代表人民所得成長僅貼近經濟成長率，但徵稅的政府分到的稅收成長率遠高於經濟成長率，顯示政府「超拿了經濟成長的果實」，不但透露稅制不合理的問題，更增加納稅人的負擔。因為稅收增幅高於名目GDP增幅，以全國稅收數除以GDP計算而得的租稅負擔率（不含社會安全捐），113年已經升至近26年新高，達14.8%。

和113年度的名目經濟成長率6.2％（經濟成長率加上物價上漲率1.99％）相比，稅收成長率約為名目經濟成長率的1.5倍，也顯示當前稅制的確存有「通貨膨脹稅」的現象。

因此，財政部對於此種近於長期、持續的稅收超拿經濟成長果實，乃至於藉通膨而課稅，增加納稅人負擔等不合理現象，不但不能等閒視之，更有必要深入檢討，特別是占全國稅收七成多的所得稅及營業稅，應當找出核心原因，並提出具體的改革之道。否則，就不能怪有人再次提出「還稅於民」的訴求。

至於史上最高的超徵稅收，應當如何使用，更值得深入探討。OECD和聯合國對於少子化和超高齡社會來臨所造成的人口危機，早就建議各國應當將人口因素列入中長程的財政規劃。務求在年度預算中力求開源節流，在財政狀況良好時預為儲蓄，提早因應少子化造成長期的稅收和社會保險收入減少，社會保險和福利支出增加。

立法院審議114年度中央政府總預算案時，針對成長高達9.8％的歲出，刪減6.6％，仍使歲出成長2.6％，可謂為「幫後代子孫儲蓄」的一種穩健作為。

因此，我們期盼賴政府應當珍惜鉅額超徵的稅收，應將增加的歲計剩餘用於還債，也就是為後代子孫儲蓄；而非今朝有錢今朝花，進而巧立名目編列追加預算或特別預算，更應回頭檢討政府的稅收是否「取之有道」，何以過去八年連年超徵高達2.3兆？稅收是經濟成長率的數倍，顯然稅制本身有諸多不合理之處，應當立即深入檢討稅制並提出改革之道。

總之，稅收超徵比經濟成長還快，不只是政府超拿經濟成長的果實，背後代表的是人民的租稅負擔率增加，賴政府若不在稅制改革上做出具體回應，又急著將超徵稅收花掉，就不要怪「還稅於民」的訴求必然甚囂塵上，遲早成為沛然莫之能禦的民意了！