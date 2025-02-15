經濟日報社論／美國施壓台積電 台灣必須挺住

美國施壓台積電 台灣必須挺住。 聯合報系資料照

在全球半導體產業的權力角逐中，台積電（2330）再次被推上風口舞台。美國總統川普近期強調「美國晶片應回流」，並揚言對台灣晶片徵收高額關稅，甚至高達100%。但這場看似是關稅與貿易戰的爭論，背後實則隱含著更深層次的戰略考量；美國意圖復興自家半導體產業、重振英特爾，並將供應鏈重心拉回本土。

美國此舉究竟能否達成預期目標？對台積電、對台灣，甚至對全球半導體生態系會帶來哪些影響？可以從地緣政治、產業競爭、供應鏈重組與長遠影響四個層面深入分析。

自2020年以來，美國政府便積極推動「晶片回流」政策。無論是拜登政府的《晶片與科學法案》，或是川普的關稅大棒，均意圖減少對亞洲晶片製造的依賴，但美國半導體製造的困境卻並非單靠政策便能解決。

川普一再強調：「我們曾經擁有英特爾，現在卻全被台灣奪走。」事實上，美國的半導體霸權從2000年代起便逐步下滑，尤其是英特爾在製程技術上落後於台積電與三星，使其競爭力急劇下降。英特爾的困境不僅影響美國自身，也使美國政府將台積電視為「救命稻草」，但同時又害怕它過於強大，無法受美國掌控 。

根據市場消息，美方對台積電提出三種方案。一是在美國建立先進封裝廠，形成完整供應鏈 。二是台積電與英特爾合資，讓台積電以技術換股份，支撐英特爾的代工業務。三是英特爾接手台積電在美客戶的封測訂單，使英特爾得以維持在全球晶片市場的競爭力。

這些方案雖然對美國有利，但對台積電來說卻充滿風險，因為台積電長期奉行「技術獨立」戰略，若與英特爾合資，將會破壞其「純晶圓代工」模式，導致其他客戶（如AMD、NVIDIA）信任度下降。其次，美國要求台積電技術輸出，但又不希望台積電收購英特爾，這使得台積電陷入「幫忙但不能擁有」的困境 。

面對川普威脅對台積電課徵100%關稅，台積電該如何應付？其實台積電並不怕關稅，因台積電只是代工廠，最終關稅將落在終端客戶身上，如蘋果、NVIDIA等。還有台積電出口美國的晶片比例有限，大多數晶片先送往越南、印度等地工廠組裝，最後真正進口美國的產品才會被課稅。

最重要的是台積電掌握90%高階製程市場，即使關稅上升，美國企業仍無法找到替代品，因此台積電可以直接將成本轉嫁至客戶 。從這些觀點來看，川普的關稅策略可能並不會對台積電造成太大打擊，反而可能影響美國本土科技企業的競爭力。

美國雖然施壓台積電赴美擴廠，但台積電早已在全球布局，包括在日本、德國設廠，以分散風險 。此外，台積電亞利桑那州的建廠進度也在加快，第三座晶圓廠預計在2027年開始試產，2028年量產 。這種全球化策略使台積電能夠在面對政治壓力時，保持靈活應變能力。

美國想要透過政策與關稅讓台積電「助攻」英特爾，但這一計畫是否能真正復興美國半導體產業，仍存在諸多變數。因為美國半導體人才供應遠不及台灣，長遠來看，美國若無法培養足夠的半導體人才，其「晶片回流」政策恐難以為繼。

川普的強硬手段看似針對台積電，實際上是美國為了保護本土企業、強化科技霸權的一環。即使美國成功吸引台積電技術輸出，英特爾的競爭力能否因此提升仍是未知數，但AMD、NVIDIA等美國企業反而可能會因供應鏈改變而受到影響，進一步降低美國科技產業的整體競爭力。

台積電作為全球晶圓代工龍頭，必須在美國壓力與自身長遠利益間取得平衡。在短期內，台積電將會持續在全球擴張，確保自身的技術領先地位，而美國則可能需要付出更高的代價，才能真正實現「晶片回流」。

最重要的是台積電固然有抗拒川普壓力的底氣，可以對川普說不，可以轉嫁關稅，但台灣的政府有沒有呢？政府會不會在美國壓力下先低頭？全民都在看。