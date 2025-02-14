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聯合報黑白集／元宵節快樂

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元宵節當天共軍東部戰區發布其淮北艦呼叫國軍宜陽號，祝賀元宵節快樂的畫面。圖／取自央視新聞
元宵節當天共軍東部戰區發布其淮北艦呼叫國軍宜陽號，祝賀元宵節快樂的畫面。圖／取自央視新聞

波濤洶湧的台灣海峽元宵節上演驚奇一幕。解放軍淮北艦呼叫監控著它的國軍宜陽艦，祝艦上官兵及家人元宵節快樂，還用閩南語賀喜「順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌」。突如其來的溫情攻勢，宜陽艦沒有回應。

這幾年共艦不斷迫近台灣，連廿四海里鄰接區線都屢次被嗆「不存在」，雙方無線電互動經常火爆。這次「話」風丕變，不免讓人感到箇中有妖。

這倒不奇怪。上個月北京就宣布福建、上海恢復赴台團遊，要不是陸委會作梗，元宵節這兩天兩地踩線團就已抵台踩點了。可見，淮北艦喊話無非就是配合著大勢與方針罷了。而大勢是什麼？一則川普再次上台，打台灣牌非其所好；再則共軍六代機等新式武器傾巢面世，信心爆棚。北京不再為美台勾連焦慮，自然要展現一番雍容。

就算這般溫言軟語不過是照劇本演出而已，也總比彼此砲火相向要容易消受。一次世界大戰，德國與英法部隊在平安夜竟從戰壕中爬出來共度耶誕，傳為佳話。殊死的異族敵人尚能如此，兩岸同文同種，共慶元宵又有何窒礙？

民進黨多年去中國化，就是要剷除兩岸的民族情誼與認同。卻不想，當情感共構的基樁都被拔除，將只剩無情的鐵蹄。比起心眼比針眼還小的陸委會連看花燈的上海官員都擋，宜陽艦真可回對方一句：元宵節快樂！

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