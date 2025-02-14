聯合報社論／要徹底解決以巴衝突，清空加薩絕非良策

加薩走廊已被以色列炸得面目全非，川普提議由美國接管加薩，但巴勒斯坦人仍不願撤離家園。（美聯社）

美國總統川普在與以色列總理內唐亞胡的記者會上，突然語出驚人地說，美國將「控制並接管加薩走廊」，將其打造成「中東蔚藍海岸」，當地的巴勒斯坦居民應被「重新安置」在其他地方。此話一出，舉世震驚。巴勒斯坦人激烈抗議，歐洲及中東國家也都群起反對，聯合國並鄭重警告美國勿在當地進行「種族清洗」。川普要協調「以哈停火」，最後卻端出「清空加薩」的計畫，一派「帝國主義地產商」的視野。

「清空加薩」的最大爭議是，當地一八○萬名巴勒斯坦居民，將被迫離開自己的家園。儘管川普聲稱，不少鄰近國家願協助安置，但誰有資格剝奪巴勒斯坦人重返家園的權利？川普的主張已違反一九四九年《日內瓦公約》的國際共識，即巴人應重返自己的土地，也違反美國近年來堅持的「兩國方案」。連美國務卿魯比歐都承認，他是看電視才得知川普的提議；白宮幕僚長威爾斯在現場聽到此話也難掩震驚，眼睛瞪得像銅鈴一樣。可見，川普的神來之筆，從未與幕僚商討。

唯一贊成川普主張的，是內唐亞胡，因為以色列的目標就是讓加薩永遠不再成為以色列的威脅。德法及其他中東國家，則是一片反對之聲。沙烏地阿拉伯聲明，該國反對任何驅逐巴勒斯坦人的企圖，若不能確保建立巴勒斯坦國，它不會與以色列建立外交關係。這意味，川普第一任時想推動的「亞伯拉罕協議」，已胎死腹中。約旦也表明，不惜向以色列宣戰；因巴勒斯坦人在約旦的比例過高，已經引發敏感的政治問題。

「清空加薩」最早是以色列情報部門的擬案，要將加薩居民遷至埃及的西奈半島，並設立安全區，阻止他們重返。擬案中還建議美國向埃及施壓，埃及也可再將難民轉移至土耳其、卡達、沙烏地、阿聯酋等國，包括加拿大也是可考慮的安置轉移地。目前以色列已制定計畫，讓加薩居民通過陸地口岸出境。這雖是「自願離開」，但國際社會擔心這將演變成大規模強制驅逐，變成一場「種族清洗」。

「中東蔚藍海岸」的構想，出自川普女婿庫許納。庫許納近年棄政從商，重回房地產老本行，忙著在中東炒地皮。去年他受訪，就拋出將加薩改造為「佛州邁阿密海灘」海景第一排的想法。川普說得也沒錯，加薩絕大多數建築已遭摧毀，任何人都不應住在這樣的廢墟；但把加薩炸成柔腸寸斷的，不就是他身旁的內唐亞胡？若讓巴勒斯坦人重回加薩，以這次戰爭的血海深仇，以巴衝突未來必會繼續上演。問題是，把加薩打造成中東蔚藍海岸，把巴人清空，讓富豪入住當成度假勝地，就能解決以巴的衝突嗎？

川普發言受到國內外強烈批評後，華府便忙著澄清修正。白宮發言人改口稱，川普未承諾派美軍赴加薩，只是希望加薩巴人暫時搬遷，以便重建。魯比歐也滅火稱，川普的想法並無敵意，他認為川普非常慷慨主動提出重建，「清除地面上所有的破壞，除去所有未爆彈」，以便人們可以再搬回來。但川普並不理會這些圓緩之說，仍堅稱以巴戰爭結束後，以色列「會將加薩交給美國」，美國會與全球優秀的開發團隊合作，將加薩打造成世上最偉大又最壯觀的開發項目。

無論是川普首任的亞伯拉罕協議，或這次「清空加薩」，都是為以色列量身打造的解決方案，目的在確保以色列安全。但用其他族群的生存權益為交換，以確保以色列安全，不啻治絲益棼，無法徹底解決以巴衝突，只會激起更多的仇恨。