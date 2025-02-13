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聯合報黑白集／陸委會，你的名字叫封殺

聯合報／ 聯合報黑白集

陸委會再度拒絕上海市文旅局副局長金雷等人來台北參加燈節閉幕，陸委會12日重申，兩岸旅遊仍宜經由觀光「小兩會」討論後再進行後續安排，並強調地方政府應配合中央透過小兩會溝通的政策。（本報系資料照）
陸委會再度拒絕上海市文旅局副局長金雷等人來台北參加燈節閉幕，陸委會12日重申，兩岸旅遊仍宜經由觀光「小兩會」討論後再進行後續安排，並強調地方政府應配合中央透過小兩會溝通的政策。（本報系資料照）
北市府申請上海兩個「賞燈團」來台參加台北燈節，兩團都遭陸委會封殺。北市府不死心，為感謝上海參與燈區布展，再度申請以上海文旅局副局長金雷等十一人的第三團來台。沒想到，又遭陸委會三度封殺，理由是來台須先循「小兩會」協商。

嘴巴喊著要交流，手上卻怎麼都不放行，這是民進黨一貫的兩手策略。元宵花燈交流不過是民俗活動，賴政府卻死命地擋，也夠難看了。此外，大陸文旅部宣布恢復福建和上海居民來台團體旅遊，台灣旅遊業者拍手叫好；但閩滬「踩線團」申請來台，同樣遭陸委會否決。陸委會，如果只會一路封殺，這個機構存在的目的是什麼？

賴清德上台時，曾宣示兩岸間要以「交流取代圍堵，對話取代對抗」；但落到現實行政，卻是一路封封封、擋擋擋。這種態度，有任何想要和平交流對話的意願嗎？何況，旅遊交流不僅能活絡萎縮中的國旅，更有助於兩岸人民彼此了解，從而降低兩岸的政治敵意。但是，賴政府卻拿出威權老大姿態，不斷封殺交流機會，不覺得矮化台灣的民主形象嗎？

國台辦日前罕見鬆口，稱不反對兩岸「小兩會」（台旅會、海旅會）先行溝通，算是釋出善意。但陸委會仍悍然封殺上海賞燈團來台，真是天威難測。陸委會，你的名字叫封殺，你到底意欲何為？

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