聯合報社論／搶錢，哭窮，超徵：賴政府的失控景象

NCC宣布，為回應最新民意，將針對自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費通盤檢討。記者林澔一／攝影 國家通傳會（NCC）近日對民眾自海外購入智慧藍芽3C等產品一律加收七五○元「審查費」，引發滔天民怨後，NCC宣布暫緩，將重新檢討收取辦法。正當賴政府為總預算遭刪四處「哭窮」之際，NCC這種低級的「搶錢」作風，完全暴露了官僚主義的顢頇無能。與此同時，財政部公布去年稅收「超徵」五二八三億元，創下歷年新高；國人的賦稅負擔率也創下廿六年來新高，達到十四．八％。

民眾的賦稅負擔不斷升高，政府卻連年享受鉅額超徵，不知應設法減輕人民的稅負。網路時代帶來海外網購便利，NCC官員卻想方設法阻擋，以「審查成本」為由設法從中漁利。這是在設置行政障礙以圖利代理商，或是想要為過度超徵的國庫再貢獻更多收入？台灣稅收已連續四年超徵，金額越來越龐大，民進黨官員從未用心設想要如何改革稅負幫民眾減輕負擔，卻利用超徵盡情享受揮霍預算的快慰，還藉口行政審查來剋扣百姓。請問：民進黨失去「造福人民」的能力了嗎？

財政超徵原是一件值得欣喜的事，意味著國家經濟較預期繁榮。但當年年稅收都超徵，即不得不讓人懷疑：政府是否故意低編稅入以求易於達標，或虛構繁榮假象？近幾年，政府偶以「普發現金」方式還稅於民，向人民示好；但賴政府上台後，悍然拒絕此一作法。更惡劣的是，卓內閣近期不斷表演各種「哭窮」絕技，彷彿政府已無法正常運作。如今，面對五千多億元財政超徵，政府官員都可破涕為笑了吧？

不可否認，在野立委對某些預算採取「統刪」的方式，確實顯得粗糙。但細究其原由，正是因為近年政府預算的編列和運用都過度浮濫，到了無法窮究的地步，只好以統刪凸顯預算項目的不合理。事實上，比起川普政府授權馬斯克領導的「政府效率部」，短短時間便砍掉「美國國際開發總署」、「首席多元化官員執行委員會」等單位，強令兩千多名員工休假，那才叫大刀闊斧。相形之下，我國在野黨刪減政府總預算，充其量只能算「客氣的監督」罷了！

執政者對自己的財政支出若缺乏「自律」，任由各部門浪費、自肥或豢養側翼及圖利他人，那就只能依靠在野監督的「他律」予以糾正。賴政府一邊坐收五千多億的超徵，一邊哭窮，已到了荒誕的地步。

以最近高雄的分屍案為例，警方拘泥規定，連嫌犯圖像都遲遲才公布，讓民眾無法協助提供線索。屍塊的搜尋，則採取低階的人工打撈，那些預算千百億的科技部會無法協助提供更有效的科技工具蒐尋，甚至無法從帳戶源頭追尋相關財殺動機，顯得徒勞無功。更可笑的是，竟有綠媒指控因在野黨刪減預算，導致凶嫌張介宗住處的化糞池無法開挖蒐證。事實是，其住家穢物是由管線直送汙水廠，根本沒有化糞池。綠媒能編造出如此離奇的謊言，實讓人瞠目結舌。

NCC藉口「審查費」搶錢，各部門配合演出形形色色的哭窮戲碼，到頭來，人們卻發現政府稅收有五千多億元的創紀錄超徵。這種種景象，除反映賴政府光怪陸離的失控，也讓民眾倒盡胃口。NCC搶錢是政府行政權的濫用和擾民，各部門的哭窮是配合執政黨「大罷免」演出的鬥爭戲碼，毫無格調及正當性；至於財政的創紀錄超徵則是反射民進黨政府的貪婪自肥，卻無心造福百姓。