經濟日報社論／正視台美貿易順差擴大問題

正視台美貿易順差擴大問題。 路透

根據美國商務部最新發布的數據，2024年台灣對美國出口1,163億美元，自美國進口424億美元，貿易順差為739億美元，創歷史新高；且較2023年的478億美元，大幅增加55％，成長幅度居美國主要貿易夥伴之冠。台灣也由2023年的美國第九大貿易逆差國家，在去年超過日本及韓國，成為美國第六大貿易逆差國家。而在川普第一任的2017年，台灣對美國貿易順差僅有167億美元，排名在13位。

川普篤信全球貿易是一「零和賽局」，只要購買進口產品，對他國就是有利；會使美國就業機會流失而產生損害，所以不能容忍貿易失衡。特別是在美中貿易戰後，美國對中國大陸貿易逆差雖減少，但美國的整體貿易逆差卻持續增加，在去年創下1兆2,029億美元的最高水準；所以包括台灣等幾個對美國貿易順差攀升的國家，自然成為川普要求改善的對象。

川普認為高關稅才能遏止各國對美國出口，想要開拓美國市場就必須回流美國，在美國生產。在川普第一任關稅主要是針對中國大陸，而第二任則範圍將會擴及所有國家，主要逆差國家會成為主要目標。

川普認為外國不公平經貿措施妨礙美國出口，也是貿易失衡的主因，所以要求他國開放市場。其中會以課徵「對等關稅」為手段，以回復美國「公平」貿易地位。對等關稅雖標榜公平，但本質上是要求對方先降稅，若幅度未符合美國期待，則以提升關稅為報復，還是以美國認定的方式為主。除了中國大陸為首要目標外，也包括台灣等幾個對美國貿易順差大國。

除了對等關稅外，美國長期對於台灣非關稅貿易障礙，例如對車輛規格所形成的技術性貿易障礙、農產品的進口禁令以及基改食品的限制，也會是美國要求台灣改善的重點。

川普除了以國家為制裁對象外，也非常在意半導體、電動車、鋼鐵、石化等特定產業的貿易失衡，例如川普多次指出台灣半導體產業搶走美國生意。事實上，台灣在半導體相關領域對美有巨額順差，在美國國內產業不振，無法取代國外進口下，赴美國投資是降低貿易順差的唯一方式。此種投資雖然可降低美國制裁的壓力，卻有可能取代在台灣投資，也會增加「產業空洞化」的風險。然而政府為了迎合美國，目前仍以輔導企業赴美布局為主，例如擬在美國設立台灣投資貿易中心，未來也應有降低對台衝擊的平衡配套措施。

在美中貿易戰及地緣政治衝突下，台灣對大陸出口依賴度降低，對美國重要性則上升。去年美國已約占台灣出口四分之一，對大陸（含香港）出口則約占三成，未來美國可能會取代中國大陸，成為台灣首要出口市場，任何美國的關稅措施均會影響台灣。

在1980年代，美國也曾要求台灣改善貿易失衡，「開放台灣市場、新台幣升值、增加對美採購」為當時美國主要訴求。而目前川普政府則以提高關稅為手段，並以「增加對美投資、擴大對美採購，開放台灣市場」為優先選項。其中對美投資須包括半導體等先進領域，對美採購則須涵蓋軍事採購；而在開放市場方面，台灣除了調降關稅外，也要消除美方所認定的非關稅貿易障礙。範圍均較以往廣泛，影響層面也更大。

台灣除了盡力遊說美國，例如闡明台灣對美國順差主要來自中間產品，與其他以消費性產品為主的國家不同。在川普全面加徵關稅，各國出口美國市場受阻，必然會積極開展其他市場，全球競爭加劇，對台灣形成更大壓力。所以如何針對不同市場與產業，擬定拓銷策略以確保出口動能，對台灣至關重要。