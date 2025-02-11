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聯合報黑白集／NCC邊停擺邊搶錢

聯合報／ 黑白集

NCC宣布，為回應最新民意，將針對自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費通盤檢討。 圖／聯合報系資料照片
NCC宣布，為回應最新民意，將針對自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費通盤檢討。 圖／聯合報系資料照片
因人事案卡關不斷宣稱將「停擺」的ＮＣＣ，去年悄悄規定，民眾「自國外攜帶或進口的射頻器材」須收取每件七五○元「審查費」，新規定今年二月上路。公共政策平台上反對此政策的連署，一天就達標，可見民怨之深。

這項政策離譜之處是，即使僅一、兩百元的商品，也大小通吃，毫無例外。那些跳過代理商自國外網購商品的消費者，便首當其衝。這也令人不解，ＮＣＣ到底是真怕那些網購藍牙耳機或自拍棒造成「國安危機」，或是想圖利代理商？

ＮＣＣ聲稱，審查費只是「反映行政成本」，還說「七五○元檢測費很便宜」。事實上，所謂的「行政成本」，根本無關檢測，只是「審查切結書與型錄」，確認輸入產品是否合乎規定而已。公務人力用來做這麼簡單的事，對得起公帑嗎？

「一件七五○元」行政成本如何算出，無人知曉。難道ＮＣＣ會多聘幾百個人「建檔比對」？說穿了，就是以「檢測」之名，對網購、自購產品加徵貨物稅或關稅，要民眾承擔費用。這是名副其實的「搶錢」政策。

去年ＮＣＣ人事案卡關，民進黨立馬宣稱「ＮＣＣ將停擺」、「影響有線電視換照」、「新款手機無法賣」。但這個搶錢決策，卻趕在去年七月底ＮＣＣ委員任期屆滿前拍板。人事案迄今難產，政府真的在意的顯非ＮＣＣ是否停擺，而是代理商利益能否確保。

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