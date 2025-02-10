聯合報黑白集／彭啓明要演就演到底

環境部長彭啓明。 圖／聯合報系資料照片 環境部長彭啓明以因應預算遭刪減為由宣布六大撙節措施，包括拔燈管、調整冷氣、電梯等，卻引來不少網友反酸「部長說完後，我真的更覺得刪得好」。環境部本該帶頭節能減碳，彭啓明卻拿來討拍兼政治表態，完全失了本分。

政院不斷操弄總預算刪減議題，早已招致反效果，不僅人民無感，且為誇大機關受預算刪減影響，各中央機關於是賣力「作文」，造成許多事務官額外負擔，怨聲載道。但各部會首長為了官位依舊賣力演出，農業部長陳駿季拍了政治味十足的影片，還要轄下局署粉專轉發，成政治介入文官體系最壞示範。

彭啓明之前稱，原訂二○三○年減碳目標廿八％正負二個百分點，恐因預算刪減與凍結，要建議改為正負五個百分點，旋遭環團反批「太誇張」。最近他又以水電費被刪十％為由，實施諸多節電節費措施，也遭吐槽「本來就該做」。

彭啓明本就應以身作則，這次既要配合政院演出，那就請務必堅持到底，且應訂ＫＰＩ每年持續遞減，如此最後假戲也會真做，不僅有助達成二○五○淨零，還不用擔心無法達成原本減碳目標。

不僅如此，卓內閣還應要求各部會效法環境部訂定節約ＫＰＩ，甚至邀請主掌美國效率部的馬斯克也來幫各部會診斷一下，或許還可省下倍數的預算，也不用鎮日哭窮了。