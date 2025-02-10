經濟日報社論／總預算爭議 要以高度智慧化解

立法院1月下旬三讀通過中央政府總預算後，台灣政壇充斥著山雨欲來風滿樓的衝突態勢。示意圖。聯合報系資料照

立法院1月下旬三讀通過中央政府總預算後，台灣政壇充斥著山雨欲來風滿樓的衝突態勢。行政院首先發難，停聘記者會手語翻譯，接著各部會也隨之威脅停繳房租及延後3C產品上市，指控輕視台灣文化發展，預言影響花東雙軌計劃，衝擊勞保與退休金發放，停擺老農津貼與農民職災保險，甚至有部會記者室提早熄燈藉以表達不滿。

自從去年內閣改組，行政院與立法院就齟齬不斷。從開始修正《立院職權行使法》與《刑法》的「國會改革法案」，到後來的《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等攸關國內政治運作的重大法案，兩院爭議動輒訴諸「覆議」而毫無化解跡象。執政黨最後透過憲法法庭釋憲定奪，更讓在野陣營質疑司法公平性，使得維護社會正義的最後一道防線瀕臨信任危機。

行政院上下想在「朝小野大」的立法院翻盤總預算，竟誤導民眾、醜化在野黨，結果只會加深彼此怨懟，最後注定失敗的「覆議」，不過是在台灣朝野對立的政治歷史增記一筆註記罷了。最近，就在行政與立法兩院累積宿仇難解之際，認同執政黨的民間團體又開始鋪天蓋地對在野黨立委發動大罷免。未來半年台灣政治必然衝突不斷，社會十分憂心立法院的「一院之不治」，國家大政治理將持續蹉跎。

台灣今日政局混亂應非執政者的初衷。賴清德總統就職演說特別強調要以「新思維」看待「三黨不過半」；「政黨在競爭之外，也應該有合作的信念」，而立法院「多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。」卓榮泰院長上任時亦表示會要求行政團隊做好國會協調溝通工作。賴總統與卓院長對理性政治運作的期許顯然落空。

面對台灣政治困局，賴總統依憲法權責召集五院院長會商國政，但社會對是否就能因此「增進院際協調與合作」並「凝聚朝野共識」多持保留觀望態度。行政與立法兩院的爭議，無法靠總統召集其他三院首長參與解決，而立法院的合議制在內部未能擺平的前提下，更無法讓韓國瑜院長能有太多的發揮空間。賴總統想透過憲政體制化解朝野政黨對立確實有難度。

台灣政治紛亂來自朝野對立，根本原因則是行政權被朝小野大的執政黨壟斷，且在野黨長期未被執政黨尊重的必然反彈。「解鈴終須繫鈴人」，賴總統啟動院際會商僅是邁出朝野和解第一步，未來要真正排除政爭衝突根源才會「人和政通」。台灣朝野對立是政黨政治問題，賴總統若能以執政黨主席身分，推動朝野政黨對談與和解，才有可能化解當前政治僵局。

預算是執政者落實施政目標的具體手段，預算被立法院刪除，代表社會民意對於執政計畫的疑慮。我們從總預算刪減內容可看出，在野黨是對過去政府決策的不滿。刪除撥補台電公司1,000億元，表明「廢核」政策的不務實；數發部被刪除30億元，是該部長期績效表現令人完全失望。至於媒體政策及業務宣導費被砍8億元，則反應在野黨對過去政府文宣經費分配不公，甚至可能成為政治工具的疑慮。

這次行政院在總預算主動增列歲出2,806億元，遭到立法院要求自行增加刪減639億元，更凸顯過去八年來中央政府總預算的膨脹速度過快；從2018年的1兆9,740億元擴增到今年3兆1,325億元，年成長率近達5.8%，遠高於同期平均經濟成長率3.3%。立法院要求行政院自行刪減預算，是希望政府回歸「零基預算」原則，重新檢視政府過去支出是否浮濫。

行政、立法兩院的總預算爭執，依然延續近一年未能終止的政治紛擾。國內菁英若不學習「正、反、合」的辯證進步原則，繼續堅持「贏者全拿」，動輒祭出覆議的假性民主，未來只會製造更多政治衝突，而這絕非社會所樂見。