經濟日報社論／全球貿易戰開打 我們準備好了嗎？

美國總統川普就任沒幾天，就開始一系列的調整關稅行動。（歐新社）

美國總統川普就任沒幾天，就開始一系列的調整關稅行動，先是宣布2月1日開始對加拿大和墨西哥調高關稅到25%，但是經過加拿大和墨西哥的回應措施之後，川普同意延後一個月實施。在此同時，川普宣布自2月4日起，針對中國大陸銷往美國的商品，除了原先就課徵25%的部分商品以外，其他所有商品的關稅一律調高到10%，這對於中國大陸銷往美國的商品造成相當大的影響。

在面對美國這麼大的壓力下，這些國家的領導人如何因應？美國是全球最大的經濟體，如何與美國對抗？分寸如何拿捏？加拿大總理杜魯道的作為是一個例子。在川普當選之後，杜魯道就立即前往美國拜會川普，希望說服川普不要對加拿大加徵關稅，結果川普不但給了杜魯道一個冷釘子，他甚至嘲諷說：「如果加拿大接受成為美國的第51州，我就可以免除他們的關稅！」

現在加拿大已準備正面迎戰美國的貿易戰爭，一方面，他們積極回應美國的要求，包括設法減少從加拿大邊境運到美國的毒品原料芬太尼；另一方面，他們也列出美國對加拿大出口價值大約1,050億美元的商品，準備對這些商品課徵相當程度的關稅。等到3月初如果美國開始課稅，到時候加拿大就會採行反制動作；也就是說，美加的貿易戰爭已經蓄勢待發。

墨西哥總統辛鮑姆比較聰明，針對美國要課徵25%關稅，她一方面說墨西哥會採取反制措施，同時她也回應川普的要求，增派1萬名兵力，加強美墨邊境管制，減少墨西哥人民偷渡到美國，因此爭取到延後一個月徵稅。不過，如果一個月以後，如期加稅，墨西哥一定也必須採取回應的加稅措施，到時候才是貿易戰爭的開始。

中國大陸是另外一個戰場。在川普的第一任，美中貿易戰爭就曾經大規模開打，雙方針對彼此進出口的商品多次提高關稅，現在川普又針對其他尚未被課稅的數千億大陸商品調高關稅到10%。在面對川普調高關稅下，中國大陸只針對約140億美元的進口商品調高關稅到10%到15%，包括煤碳、天然氣、原油、農業機械和部分汽車等；同時，中國大陸針對一些美國需要的重要稀土進行出口管制。最新傳出來的消息是，原本川普要和習近平通話，已經取消，看來兩邊因為彼此課稅而導致關係惡化，未來美中貿易戰爭2.0可能隨時會開打。

川普在選前就曾多次表示，會針對享有大量對美貿易順差的國家進行加稅。去年前十個月，台灣對美國的貿易順差達到619億美元，是美國的第六大貿易順差國，比前年同期成長了53%。在這麼大的貿易順差下，川普未來對台灣的各種要求可想而知，比方說，要求台積電（2330）加速到美國投資或是針對台灣的高科技產品課稅。

在美國的壓迫無可免的情況下，大家關心的是，政府如何因應？經濟部的做法是在美國成立投資貿易服務中心，主要目的在協助台灣廠商赴美投資。其實經濟部這項措施只符合美國的利益，對台灣的經濟幫助不大。美國的薪資比台灣高很多，除了像台積電和鴻海這樣的大廠之外，台灣有多少廠商有能力赴美投資？經濟部有分析過台商赴美投資成功的機率嗎？

真正要面對的是，如果美國對台灣高科技產品課稅，我們有什麼因應措施？現在許多國家為了分散美國市場，紛紛採取抱團方式，比方說，歐盟、CPTPP與RCEP等多邊貿易組織，彼此之間因為免稅而增加更多貿易，來取代對美國的貿易。台灣面對即將開打的全球貿易戰爭，我們應該更努力加入經貿組織。問題是，政府有做好準備了嗎？