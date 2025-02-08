經濟日報社論／爭取加入 CPTPP 擬定長期策略

爭取加入 CPTPP 擬定長期策略。聯合報系資料照

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）去年在輪值主席國加拿大舉行的執委會，只通過哥斯達黎加成立工作小組，可以展開後續談判，其他包括中國大陸、台灣等六個申請案叩關不成，必須等到明年再試。

由今年起七年CPTPP的輪值主席國分別是澳大利亞、越南、袐魯、馬來西亞、智利、汶萊及英國，雖然申請加入CPTPP成立工作小組是共識決，需要獲得所有成員支持；但是輪值主席國舉足輕重，具有影響力。此七國過去官方並未表達支持台灣申入CPTPP，立場較為消極；甚至還有保留意見，台灣恐怕要有長期奮戰的準備。

台灣跟中國大陸在2021年幾乎同時申請加入，兩岸都是主張「自己應先加入，對方不具加入資格」，堅持「有我無他」的立場。在歷經三年過程，證明此種作法已經窒礙難行，未來若不調整，兩岸加入CPTPP可能會雙雙落空。

在各國忌憚中國大陸影響下，「台灣加入，中國大陸被排除在外」的情境幾乎不可能發生。與其堅持「有台無中」，不如務實以專心推動台灣加入，並能接受兩岸均加入CPTPP的情境。

CPTPP要求成員必須一體適用高標準規範，去年加入的英國即是一例。基於此，台灣無法採用過去加入世界貿易組織（WTO）的「對大陸持續限制，對其他國家大開大放」模式。未來不但要全面要解除對中國大陸進口限制，還要給予CPTPP優惠零關稅；其他在投資、金融及自然人移動對大陸的歧視措施也必須解除，這是台灣無法迴避的問題。

例如目前台灣仍禁止大陸2,509項產品輸台，陸方則回應以取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收產品優惠關稅；台灣則認為陸方逕行報復不符合ECFA規範，必須由雙邊諮商來解決貿易爭端，兩岸為此陷入僵局。

台灣應跳出開放幅度遠遠不及CPTPP的ECFA，釋出願意在CPTPP機制下與中國大陸協商，並可以在CPTPP原則下，對大陸進行開放的訊息。特別是一般自由貿易協定（FTA）中，通常要求經濟發展程度愈高國家，做更多開放承諾，以展現示範效果，CPTPP也不例外。而人均GDP居七個申請國家之首的台灣，更沒有單獨對大陸經貿設限的空間。

目前台灣仍是以傳統FTA利基角度，即降低關稅的貿易創造效果，以及服務業市場開放的利益，做為台灣加入CPTPP可以創造的效益。未來台灣應善用產業優勢，由「創利」的角度，進一步彰顯台灣加入CPTPP可帶來的貢獻。

台灣可以推動供應鏈合作，CPTPP第22章規定強化供應鏈合作，是FTA中唯一有供應鏈合作的專章，但迄今成果有限。我國可以強調沒有納入台灣的CPTPP供應鏈，不但不完整，而且無法因應國際環境劇變。事實上，近年來台灣在與CPTPP成員接觸時，對方對供應鏈合作期待很高。台灣應掌握機會，將擴展雙邊關係化為參與CPTPP的行動力。而且除了半導體之外，台灣在多項產業國際供應鏈中占有舉足輕重地位；未來可針對各成員的產業特性，客製化下推動「一國一亮點」的供應鏈合作，以增加對我國入會的支持。

例如台灣可以倡議關鍵礦物合作。CPTPP成員中，不乏關鍵礦物資源豐富的國家，並不滿足只是出口關鍵礦物賺取外匯，而希望將關鍵礦物做為談判籌碼，將關鍵礦物優勢向中、下游擴展，可將利益極大化。而台灣目前產業對關鍵礦物需求，多集中在含礦半成品或零組件，主要是用以下游加工。台灣可以在供應鏈中的製造優勢，推動CPTPP關鍵礦物的國際合作及結盟。

總之，台灣須調整申入CPTPP的思維，不應再陷入於兩岸對抗的漩渦；並由「興利」的角度，強化台灣加入CPTPP可創造的效益，才能增加台灣成功機會，避免停留在原地踏步的困境。