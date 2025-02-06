經濟日報社論／霸權主義抬頭的應對策略

美國總統川普。美聯社

美國總統川普日前簽發行政命令，從2月4日起對加拿大和墨西哥貨品課徵25%關稅（加拿大石油10%），中國貨品則課徵10%關稅，宣稱是為阻止非法移民和毒品從這些國家進入美國。另外，最快在2月中旬開始，就會對電腦晶片、鋼、銅、石油、製藥和天然氣等產業祭出新一波關稅；此外，也將對歐盟提高關稅。

就在消息出現後不久，馬上又有新的發展：加、墨宣布對美進行貿易報復，將大幅提高對美國關稅。但劇情曲折多變，川普隨後又宣布，對加、墨兩國新關稅延後一個月實施，因加、墨已同意採取措施，增加人力和物資防止鴉片類藥物芬太尼販售到美國。然而，對中國的關稅提高確定生效，而中國也展開局部性報復，美中在川習對話前，已先展開對抗，檯面下的較勁激烈。

目前看來，川普的關稅提高愈來愈像有些人預測的，多半是商業談判的喊價，而非確定要落實的目標。他真正想要的，是包括減少貿易赤字在內的一攬子目標，而目標則是動態、不確定的，要看美國的經濟或人民的滿意度如何，再以關稅作為武器，透過諮商來進行必要的調整。

如此一來，整個美國影響的就是一個動盪不安的世界，其目的則是讓「美國再度偉大」。易言之，美國從過去維持秩序的「世界警察」，搖身一變成為一個「以鄰為壑」的霸主，誰被盯上誰就得配合，否則美國的貿易大棒就會落在自己身上，只有夠霸或微不足道的國家，才能大體免除挨棒待遇。台灣則是在棒子還沒落下之前，經濟部就已規劃赴美設立「美國投資貿易中心」，小心翼翼，希望晶片輸美能免除被課徵高關稅。

川普的作為，當然是十足的霸權主義，其結果會迫使世界各國，在應付美國的需索之下，同時盡量分散貿易對象，並相互簽署更多的「自由貿易協定」（FTA），來避免貿易下降的衝擊。其結果，是一個以美國為核心、較封閉的經濟圈，和一個以中國大陸為核心、相對較開放的經濟圈相互競合。

未來可能的發展是，以中國為核心的經濟圈競爭較為激烈、比較優勢充分發揮，所以競爭力成長較快、經濟成長率較高，經濟圈的規模也愈來愈大。美國經濟圈則盟友慢慢減少、對美國的連結逐漸減弱，經濟圈規模相對萎縮。因此，美國以鄰為壑的貿易政策，頂多是一個「短多長空」的策略；而若檯面下的談判破裂，遭到中國和歐盟等貿易強權激烈報復的話，更會形成一個「短長皆空」的惡劣結果，這是最讓人擔心之處。

無論如何，全球各國在美國的策略之下，必然會全力加速脫離其經貿和科技影響，和中國大陸的互動和合作，也會別無選擇地愈來愈多。中國的「深尋」（DeepSeek）人工智慧平台對美國ChapGPT的挑戰，從某種層面看來，就是這種環境下的產物。而在美國不改變其策略，以「開放、合作」代替「封閉、獨霸」之下，這種情況只會愈來愈多，加速美國優勢的流失。例如，正在思考開鑿克拉地峽運河的泰國，看到美國對付巴拿馬運河管理權的態度之後，會選擇中國還是美國為合作對象？歐盟在美國貿易壓迫之下，難道不會加速和中國的自由貿易協定諮商，和中國經濟更緊密地掛鉤？

身處地緣政治核心的台灣，若要維持經濟成長，既不能完全依附於美國核心圈，也不能完全脫離美國核心圈，才是最佳的選擇。而太快表態依附，會喪失議價籌碼；太晚表態依附，則可能在付出代價之後才獲得公平對待，政策上的確相當困難。期待政府能善用智庫的智慧，備妥多種劇本，兵來將擋、水來土掩，別在壓力之下手忙腳亂，也不能只看眼前而犧牲長期利益。