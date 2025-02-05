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聯合報黑白集／跌停板才要未雨綢繆

聯合報／ 黑白集

台股新春開盤出現補跌效應。 記者許正宏／攝影
台股新春開盤出現補跌效應。 記者許正宏／攝影
股市新春開盤就跳水。受墨西哥被美國課重稅衝擊，赴墨設廠上市公司全淪為重災區。跌停板的業者，急著在盤中發重訊，也無力回天。股市攸關國本，經濟部長郭智輝也坐不住。一個月前，他才說「川普不過四年，影響有限」；如今眼見台股重挫，他也改口：要未雨綢繆。

好在美墨談判有進展，關稅延後一個月開徵，股市跌深小反彈，賴總統可繼續吹噓「經濟廿年來最好」。這個月，也正好讓郭智輝「未雨綢繆」。經濟部特別在美國成立中心，協助企業評估投資環境，轉移生產地。

拜登要供應鏈去中，政府鼓勵台商遠離中國，遷往墨西哥就三百多家。川普如今課墨國重稅，台商反成「自投羅網」。這回，政府忙著幫業者搬去美國。川普還沒通知台灣談保護費，賴政府已先亮底牌奉上投名狀。若白宮又利用關稅，要求更多供應商遷赴美國，賴總統要遵旨照辦嗎？

川普揚言對台灣晶片課徵百分之百關稅，各方分析他意在促使台積電等先進製程業者移往美國。台灣沒籌碼說不，但也不能無條件棄守。總得爭取有利的運營條件，否則「台美互利雙贏」，豈不成了遮羞布？

郭智輝用「未雨綢繆」，粉飾他替美國商務部當買辦的不堪。殊不知，川普掀起的是海嘯，政府連諾亞方舟都沒備好，講空話也不先看清楚時機。

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